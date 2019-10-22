Samsung Galaxy A51’in Özellikleri Ortaya Çıktı

Samsung, Galaxy A50 modelini bu yılın Şubat ayında tanıtmıştı ve bunun ardından Ağustos ayında da Galaxy A50s modeli ile karşımıza çıkmıştı. Görünüşe göre şirket şimdilerde ise Galaxy A51’e odaklanmış durumda. Çünkü Galaxy A51’in özellikleri Geekbench’te ortaya çıktı bile.

Geekbench’te ortaya çıkan yeni telefonun SM-A515F model numarasına sahip olduğu ve Geekbench 5’in tek çekirdek ve çoklu çekirdek testlerinde sırasıyla 323 ve 1.185 puan aldığı görülüyor.

Galaxy A51’in gücünü Exynos 9630 yonga setinden alması bekleniyordu fakat Geekbench verilerine bakılırsa bunun yerine Galaxy A50s modelinde de kullanılan Exynos 9611 yonga seti ile gelecek.

Benchmark veritabanı tarafından ortaya konan diğer özelliklere bakıldığında, yeni cihazın Samsung’un en son arayüzü One UI 2.0 ile birlikte Android 10 işletim sistemiyle ve 4GB RAM ile geleceğini söyleyebiliriz.

Telefonun 64GB ve 128GB depolama seçeneklerine sahip olacağı ve dörtlü arka kamera kurulumu ile geleceği yönünde söylentiler mevcut.

Samsung ise Galaxy A51 hakkında henüz hiçbir açıklama yapmadı.