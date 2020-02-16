Samsung Galaxy A70e'nin Özellikleri Ortaya Çıktı!

Samsung'un yeni modeli A70e'ye ait yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. İşte Galaxy A70e'nin sızdırılan yeni bilgileri!

Samsung'un her bütçeye hitap eden A Serisi yeni modelleri ile dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. A30, A50, A70 derken birde "S" ve "E" modelleri ile pazardaki yerini genişleten Samsung, yeni modeli olan Galaxy A70e ile de dikkatleri üzerine çekecek.

A70e'nin sızdırılan bilgilerinin arasında gerçekten dikkat çeken özellikler var. İlk olarak cihaz Infinity-U ekran tasarımı ile beraber gelecek. Ancak ekran çerçevelerinin biraz daha kalın olması bekleniyor. Bu çentikli ekran özellik olarak A70'le aynı olabilir. Ancak boyut olarak 6.1 inç olması bekleniyor.

Cihazın arka kısmında dikey konumlandırılmış üçlü bir kamera grubu gelecek. Bu kamera grubuna bir LED flaş eşlik edecek. Arka kısımda bir parmak izi sensörü olması da bekleniyor. Cihazın alt kısmında bir hoparlör, bir mikrofon ve bir MicroUSB bağlantı girişi bulunuyor. Üst kısımda ise bir jak girişi yer alıyor. SIM kart girişi cihazın sol kısmına yerleştirilirken; Ses kontrol tuşları ve güç tuşu sağ tarafta yerini alıyor.

Cihazın gelen bilgileri bu şekilde. Fiyatının diğer modellerden biraz daha uygun olması bekleniyor. Ancak net bir açıklama söz konusu değil.