Samsung Galaxy A70S, Dünyanın İlk 64MP’lik Telefon Kamerasıyla Gelebilir!

Samsung’un orta seviye akıllı telefonu Galaxy A70 kısa süre önce piyasaya sürülmüştü. Ancak Galaxy A70S adlı yeni bir cihazın daha yolda olduğuna dair haberler var. Galaxy A70S’in, Galaxy A70’in halefi olarak ve daha gelişmiş bir modeli olarak geleceği söyleniyor.

Hatta Kore’nin ET News adlı bir haber sitesine göre, Samsung, Galaxy A70S’te dünyanın ilk 64 MP’lik telefon kamerasını kullanmayı planlıyor.

Sektörün içindeki bazı kaynaklara göre, Galaxy A70S bu yılın ikinci yarısında yeni GW1 64MP kamera sensörü ile piyasaya sürülecek. Bu sensör, daha iyi ayrıntı elde etmek, düşük ışıklı ortamlarda gürültüyü azaltmak ve daha iyi dinamik aralık sunmak için dört bitişik pikseli tek bir pikselde birleştiren Tetracell teknolojisine (Quad bayer) sahip çok büyük bir ISOCELL görüntüsüdür.

Eğer haberler gerçekten doğruysa, 64 MP’lik kamerasıyla Samsung Galaxy A70S, Sony’nin 2018 yılında tanıttığı 48 MP’lik akıllı telefon kamera sensörü IMX586’dan rekoru devralmış olacak.

Samsung’un 64 MP’lik ilk akıllı telefon kamerasını Galaxy A70S’te denemesi oldukça mantıklı görünüyor. Çünkü Samsung CEO’su Dj Koh geçtiğimiz yıl CNBC’ye verdiği bir röportajda, şirketin yeni teknolojileri ve farklılıkları ilk olarak orta seviyeli telefonlara getireceğini söylemişti. Yani Samsung, üst seviyeli akıllı telefonlarına yeni teknolojiler getirmeden önce, söz konusu teknolojileri ilk olarak orta seviyeli akıllı telefonlarında kullanıma sunuyor. Bu durum, 64 MP’lik kamera sensörünün Galaxy A70S’ten sonra Galaxy Note10’da da kullanılabileceği anlamına geliyor.

ET News de Galaxy A70S’in 2019’un ikinci yarısında piyasaya sürüleceğini söylüyor. Ancak telefonun hangi pazarlarda satışa sunulacağı henüz bilinmiyor.