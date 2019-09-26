Samsung'un A serilerinde yer verdiği 's' yükseltmelerinin şimdiki durağı ise Galaxy A70 gibi gözüküyor. Samsung Galaxy A70s tekrar ortaya çıktı.

Uzun bir süredir pek çok sızıntı ile gündeme gelen ve geçtiğimiz hafta TENAA'da ortaya çıkan Galaxy A70s, Samsung tarafından yanlışlıkla destek sayfasına bile eklenmişti. Galaxy A70s şimdi de Google Play üzerinde ortaya çıktı.

Google Play konsol listesi üzerinde görüntülenen yeni model Snapdragon 675 işlemciden gücünü alıyor. 6 GB RAM ile bu işlemciyi destekleyecek olan Galaxy A70s, FHD+ ekran çözünürlüğüne de sahip olacak. Aslında bu detayların daha önceden de sızıntı olarak karşımıza çıktığını biliyoruz. Ancak bu özellikleri Google üzerinde görmüş olmamız, detayları doğrulamak için imkan sundu.

Arka tarafta prizma tasarım ile gelecek olan yeni model, temel olarak Galaxy A70 üzerine yapılmış bazı güncellemeleri içerecek. Bununla birlikte bu modelin 64 MP kamera sensörü iddiaları ile sık sık gündeme geldiğini ve son sızıntıların da gerçekten bunu doğruladığını söyleyebiliriz. Eğer bu doğru ise, bu model Samsung'un 64 MP kameralı ilk telefonu olmuş olacak.