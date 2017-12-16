Samsung Galaxy A8 2018'in En Net Görselleri!

Güney Koreli teknoloji devi Samsung'un önümüzdeki yıl tanıtacağı Galaxy A8 2018 cihazına dair tanıtım görselleri paylaşıldı. Hollandalı Galaxyclub.nl sitesi tarafından sızdırılan görsellere göre yeni A8 tek arka kamerayla ve 18:9 ekran formatıyla gelecek.

Samsung'un yeni orta segment telefonu A8 2018 kullanıcıları meraklandırmaya başladı. Sızdırılan görsellerde Galaxy A8'i farklı renk seçenekleriyle görebiliyoruz. Ayrıca çerçevesiz ekranla gelecek olan yeni cihazın arka tarafında parmak izi sensörü yer alıyor. Tek kameranın hemen altına yerleştirilmiş sensör, gayet şık ve kamerayla bütünleşmiş bir şekilde duruyor. Hatırlarsınız ki, Note 8'de çift kameranın yanında yer alan parmak izi tarayıcısının kullanılması zor olduğu ifade edilmiş ve eleştiriye maruz kalmıştı.

Cihazın henüz teknik özellikleri bilinmiyor ancak orta segment kategorisinde yer alacağını düşünürsek 4GB RAM ve orta seviye Snapdragon ve Exynos yonga setinin geleceğini söyleyebiliriz. Tasarımsal anlamda S8'den çok farklı olmayan A8 2018'in şık ve ele oturaklı olduğunu belirtmek gerekiyor.

Sızdırılan bu görseller sayesinde cihazda kılıfın nasıl duracağını görmüş oluyoruz. Ayrıca bugüne kadar ortaya atılan sızıntılar ve bilgilere göre, bu fotoğrafların gerçeği yansıtma ihtimalinin bir hayli yüksek olduğunu belirtmekte fayda var.