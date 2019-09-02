Samsung Galaxy A90, 5G Destekli Olabilir

Samsung'un bir sonraki akıllı telefon modeli Galaxy A90 hakkında sızıntılar gelmeye başladı. Gelen sızıntılara göre, Samsung Galaxy A90 5G teknolojisini destekleyecek. Samsung'un orta seviye akıllı telefon modellerini barındıran A serisinde ilk kez 5G destekli bir telefon bulunabilir.

Evan Blass isimli Twitter kullanıcısı Samsung Galaxy A90'a ait birkaç görsel yayınladı fakat telefonun özelliklerini paylaşmadı. Koreli bir forum sitesi A90'ın teknik özelliklerinden birkaçını yayınladı.

Koreli forum sitesine göre, Galaxy A90'da üçlü kamera kurulumu bulunacak. Bu kameraların megapikselleri ise şu şekilde olacak: 48MP + 5MP + 8MP. Cihazın ön kamerasının 32 megapiksel çözünürlüğe sahip olacağı söylenmekte.

6.7 inçlik AMOLED ekrana sahip olması beklenen Galaxy A90'ın 6GB RAM ve 128GB dahili depolama alanı ile birlikte gelmesine kesin gözüyle bakılmakta. Qualcomm'un Snapdragon 855 yonga setinden gücünü alması beklenen Samsung Galaxy A90 hakkında gelen sızıntılar şimdilik bu kadar.

Gelen sızıntılar doğru çıkar ise Galaxy A90, A serisinde bulunan akıllı telefonlar arasında ilk 5G teknolojisini destekleyen cihaz olacacak.

Akıllı telefonun ne zaman tanıtılacağı hakkında herhangi bir detay bulunmamakta. Ancak yabancı kaynaklar Samsung Galaxy A90'ın çok kısa bir süre içerisinde tanıtılacağını ve satışa çıkacağını söylemekte.

Samsung Galaxy A90 hakkında gelişmeler oldukça sizleri bilgilendireceğiz. Takipte kalın!