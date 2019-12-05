Samsung Galaxy Buds+ Destek Sayfasında Ortaya Çıktı

Geçtiğimiz günlerde sızdırılan Samsung Galaxy Buds+ modeli Güney Kore resmi destek sayfasında ortaya çıktı.

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Geçtiğimiz günlerde yaptığımız haberde Evleaks tarafından yapılan yeni bir sızıntıyı sizlere aktarmıştık. Söz konusu sızıntıda Samsung tarafının AirPods Pro modeline rakip olarak yeni bir modeli satışa sunmaya hazırlandığı belirtiliyordu. Bu modelin adını Galaxy Buds+ olarak belirten Evleaks, genel hatları ile güncel modele oldukça benzer olacağını vurgulamıştı.

Galaxy Buds modelini Şubat ayında satışa sunan şirketin yakın zamanda yeni bir modelle karşımıza çıkacağını söyleyebiliriz. Samsung Güney Kore R175 model kodlu ürün için bir destek sayfası yayınladı. Standart modelin R170 olduğunu göz önüne alırsak taşlar bizi yeni modele götürüyor.

Destek sayfası yeni modelle ilgili teknik detay ya da görsel barındırmıyor. Ancak yeni modelin yaklaşan lansmanı için hazırlıkların sürdüğünün bir öncüsü olarak bizlere işaret veriyor. Galaxy Buds, Galaxy S10 ailesi ile tanıtıldı. Bu mantıkta ilerlersek yeni modelin Galaxy S11 ailesi ile gelmesini bekleyebiliriz.

Şu an için modelde bulunması beklenen aktif gürültü engelleyici özelliği dışında hiçbir ek sızıntı ya da spekülasyon bulunmuyor. Bu nedenle biraz daha beklememiz gerekecek.