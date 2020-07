Samsung Galaxy Buds Live Tasarımı Sızdırıldı: İşte En Net Görüntü!

Samsung önümüzdeki günlerde düzenleyeceği Unpacked 2020 etkinliği ile birlikte bazı yeni akıllı telefonlarını ve giyilebilir aksesuar modellerini tüketicilerle buluşturacak. Bunların arasında uzun süredir söylentilere konuk olan Galaxy Buds Live da yer alıyor ve bazı yeni sızıntılarla birlikte Samsung Galaxy Buds Live tasarımı en net hali ile karşımıza çıkmış oldu.

Az önce de bahsettiğimiz gibi Unpacked 2020 sırasında karşılaşmayı beklediğimiz Galaxy Buds Live, şirketin önceki modelleri ile kıyaslandığında bazı radikal tasarım değişikliklerine sahip olacak. Muhtemelen daha öncesinde de gördüğünüz görüntülerle birlikte aklınızda malum bir soru belirmiş olabilir: Bu kulaklık kulağımıza uyacak mı?

Cevap, evet.

WalkingCat tarafından paylaşılan yeni bir gönderi yeni modelin tasarımına en net hali ile bakabilmemize olanak sunmakla kalmıyor, bu modelin kulakta nasıl gözükeceği konusundaki soru işaretlerimize de ışık tutuyor. Bu görüntülere göre yeni nesil tam kablosuz kulaklık, kulakta başarılı bir ergonomi sağlayacak.

Samsung'un sıradışı tasarıma sahip bu modeli ile ilgili sızıntılara uzun süredir aşinayız ve yeni modelin Galaxy Buds Live olarak adlandırılmasını bekliyoruz. Bu noktada şirketin paylaşımları ve raporlar, 5 Ağustos 2020 tarihinde düzenlenecek Unpacked 2020 sırasında yeni modelle karşılaşacağımızı gösteriyor.

Experience the new power of sound. Unpacked on August 5, 2020.

