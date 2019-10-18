Samsung Galaxy Fold 2 Yakında Tanıtılabilir!

Samsung ilk katlanabilir telefon modelini bu yılın başlarında duyurmuş ancak ekranda ortaya çıkan sorunlar nedeni ile erteleme kararı almıştı. Geçtiğimiz haftalarda bazı bölgelerde satışa sunulan katlanabilir telefon modelinin daha uygun fiyatlı yeni modeli yolda gibi gözüküyor.

Samsung Galaxy Fold 2 çıkış tarihi hakkında yeni sızıntılar ortaya çıktı.

2020 Yılının Başında Gelebilir!

Samsung, Galaxy Fold modelinde ne kadar sorun yaşamış olsa da bu yolda devam etmekten vazgeçmemiş gibi gözüküyor. Yılın başından bu yana süregelen katlanabilir telefon patentleri de bunun en büyük göstergelerinden birisiydi. Yakın zamanda ortaya çıkan yeni sızıntılar, şirketin daha farklı ve daha ucuz bir modeli tanıtmaya hazırlandığını gösteriyor.

Yeni rapora göre Galaxy Fold 2 olarak adlandırılacak olan yeni model, daha küçük bir ekrana sahip olacak. Başka iddialara göre Samsung güncel olarak kullandığı PI koruyucu katmanını çizilmeye dayanıklı ultra ince cam ile değiştirebilir.

Ancak UTG olarak da adlandırılan bu camın belirli bir maliyeti bulunuyor. Bununla birlikte bu modelin daha uygun fiyatlı bir model olacağı iddia ediliyor. Yeni modelin iddia edilen satış fiyatı 1,500 dolar civarında, bununla birlikte güncel model yaklaşık 1,980 dolar fiyat ile satılıyor. Peki fiyat nasıl düşürülecek?