Samsung Galaxy Fold Satış Rakamı ile Şaşırttı

Samsung'un katlanabilir akıllı telefon modeli olan Galaxy Fold satış rakamı ile şaşırttı. Samsung Galaxy Fold'un satış rakamı açıklandı.

Samsung Galaxy Fold'dan Büyük Satış Başarısı!

Samsung Galaxy Fold'un 1 milyondan fazla satıldığı açıklandı. Bu yılın başlarında düzenlenen Galaxy S10 lansmanında tanıtılan ve inceleme için YouTuberlara gönderilen Galaxy Fold'un 1-2 günlük kullanımdan sonra ekran ve menşete ile ilgili önemli sorunlar yaşaması, çıkış tarihinin ertelenmesine neden olmuştu.

Galaxy Fold sorunların düzeltilmesinin ardından 18 Eylül'de Avrupa'da 27 Eylül'de ise ABD'de satışa sunulmuştu. Samsung'un Eylül 2019'dan beri 1 milyondan fazla Galaxy Fold sattığı ortaya çıktı. 1.980 dolarlık fiyat etiketine sahip olan Samsung Galaxy Fold, sekiz çekirdekli Snapdragon 855 yonga setinden güç almakta ve 12 GB RAM'e sahip. Cihazda 512 GB dahili depolama alanı bulunuyor.

4235 mAh bataryadan beslenen Galaxy Fold'da şu kamera sensörleri bulunmakta: 10MP kapak, 10MP + 8MP ön, 16MP + 12MP + 12MP arka. Android 9 Pie işletim sistemi ile kutudan çıkan akıllı telefon 276 gram ağırlığa sahip. Samsung Galay Fold'un ülkemizde satışa sunulup sunulmayacağı bilinmiyor.