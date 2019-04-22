Samsung, Galaxy Fold'un Çin Lansmanını Erteledi

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, katlanabilir ekranlı akıllı telefonu Galaxy Fold için Çin’de düzenleyeceği lansmanı erteledi.

Samsung cihazlarıyla ilgili yaptığı haberlerle bilinen SamMobile, yakında piyasaya çıkacak olan Galaxy Fold'un Çin lansmanının ertelendiğini bildirdi.

Site, ertelemenin lansmanın gerçekleşeceği mekanla ilgili bir sorundan kaynaklandığını; ancak Galaxy Fold ile ilgili diğer faaliyetlerin de ertelendiğini veya iptal edildiğini belirtti.

Çin’in ardından Hong Kong ve Şangay’da yapılması planlanan etinlikleri de Salı ve Çarşamba günlerine erteleyen Samsung, henüz konuya ilişkin resmi bir açıklama yapmadı.

Bilenler olacaktır; bazı popüler yayınlara ve YouTuber’lara gönderilen Galaxy Fold’lar, henüz 1-2 günlük kullanımdan sonra ekran ve menteşe ile ilgili önemli sorunlar yaşamıştı.

Art arda gelen raporların ardından Samsung, “Yaşanan ekran sorunlarının sebebini bulmak için bu cihazları detaylı bir şekilde bizzat inceleyeceğini” söyleyen bir basın açıklaması paylaştı; ancak Güney Koreli şirket, 26 Nisan’da ABD’de gerçekleştireceği lansmanın ertlenmeyeceğini belirtti.

Samsung’un katlanabilir ekranlı ilk akıllı telefonu olan Galaxy Fold, geçtiğimiz hafta ön siparişe açılmıştı.1.980 dolarlık bir fiyat etiketine sahip olan cihaz, ilk birkaç saat içerisinde tükendi.

Galaxy Fold’un 2019'un ikinci çeyreğinde Türkiye’de satışa sunulması planlanıyor. Cihazın Türkiye fiyatı ise henüz belli değil.