'Samsung Galaxy Fold'un Gelişi Haziran Ayından Sonraya Kalabilir!

26 Nisan'daki erteleme kararından bu yana Galaxy Fold’un piyasaya çıkış tarihi konusundaki belirsizlikler devam ediyor. Bilindiği üzere Samsung, katlanabilir telefonunun ekranında yaşanan bazı sorunlar nedeniyle Galaxy Fold’un piyasaya çıkış tarihini ertelemek zorunda kalmıştı. Ancak aradan geçen zamana rağmen şirket hala cihazın yeni çıkış tarihini bildirmiş değil.

Son dönemdeki haberlerde, söz konusu sorunların çözüldüğü ve Samsung’un cihazı Haziran ayında piyasaya süreceği öne sürülüyordu. Hatta Samsung Mobile’ın patronu da 2 hafta önce yaptığı bir açıklamada, yeni çıkış tarihinin kısa süre sonra duyurulacağını söylemişti. Ancak Güney Kore’de ortaya çıkan yeni bir habere göre, Galaxy Fold’u önümüzdeki ay da göremeyebiliriz.

Söz konusu haberde, Samsung’un aslında Galaxy Fold’u Haziran ayında piyasaya sürmeyi hedeflediğinden bahsediliyor. Ancak görünüşe göre şirket, yaptığı donanım değişikliklerinin işe yaradığından emin olmak için daha fazla zamana ihtiyaç duyuyor. Daha önce de, Galaxy Fold’u Haziran ayında piyasaya sürmeyi amaçlayan Samsung’un, Mayıs ayının ortasından önce cihazın ağ testlerine başlayacağı söylenmişti. Fakat artık durum bundan daha farklı olabilir.

Ayrıca, Huawei’nin devam eden sıkıntıları nedeniyle Samsung’un artık biraz daha rahatladığını da belirtmek gerekiyor. Samsung, Galaxy Fold’u bir an önce piyasaya sürmek için acele ediyordu çünkü katlanabilir telefon satışlarına başlayan ilk şirket olmak istiyordu. Huawei’nin katlanabilir telefonunun bu yaz satışa sunulması bekleniyor ancak ABD hükümetiyle yaşanan sorunlardan dolayı cihazın gelişi biraz daha gecikebilir. Dolayısıyla Samsung’un artık çok da acele etmesine gerek yok gibi görünüyor. Şirket, katlanabilir telefonunu piyasaya sürmeden önce gerekli değişikliklerin yapıldığından emin olmak için çalışmalarını daha fazla uzatabilir.

Ön Siparişler İptal Olabilir

Haberde Samsung’un, yeni Galaxy Fold’un piyasaya sürüleceği tarihi birkaç hafta içinde açıklayacağı belirtiliyor. Ayrıca yeni katlanabilir telefonun ilk olarak Güney Kore’de satışa sunulması da muhtemel. Bir Samsung Electronics yetkilisi de konuyla ilgili olarak, "Cihazın piyasaya sürüleceği tarih henüz belirlemedik ancak birkaç hafta içerisinde açıklayacağız." ifadelerini kullandı.

Bu arada, Eğer Samsung 31 Mayıs’a kadar Galaxy Fold teslimatlarını gerçekleştiremezse, tüm ön siparişler de otomatik olarak iptal olacak. Hatta Best Buy, tüm Galaxy Fold ön siparişlerini iptal etti bile.