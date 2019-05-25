Samsung Galaxy Fold'un Ön Siparişleri İptal Edildi

Amerika kıtasının en büyük teknoloji tedarikçilerinden olan Best Buy, Samsung Galaxy Fold ön siparişler ini süresiz şekilde iptal etti. Ön sipariş veren müşterilere ise yeni bir haber verene kadar beklemeleri gerektiği aktarıldı.

Normal şartlarda ön sipariş kapsamında 26 Nisan'da satışa çıkması planlanan katlanabilir Galaxy Fold, Samsung'un başına bela olacak gibi gözüküyor. Teknoloji yazarlarına gönderilen Galaxy Fold'larda sorun yaşayan ve piyasaya çıkmadan tedirginlik oluşturan cihazın çıkış tarihi süresiz ertelenmişti. Bunun üzerine Best Buy ise ön siparişlerin yapılamayacağını söyledi.

Galaxy Fold'u aldıktan sonraki birkaç gün içinde ekran arızaları yaşamaya başlayan test kullanıcıları Galaxy Fold'un katlanabilirliğinden şüphe duymaya başladı. Zaten pahalı olan cihaz böylelikle daha sıkıntılı bir hale dönüştü. Sorunlar sonucunda sipariş süresini uzatma kararı alan Samsung, Best Buy gibi tedarikçilerin sorularını ise yanıtsız bıraktı.

Kendi forumunda bilgilendirme mesajı paylaşayan Best Buy, Galaxy Fold'un ön siparişlerini iptal etme kararı aldıklarını duyurdu. Konu hakkında tedarikçi şirket şunları aktardı:

"Samsung'un Galaxy Fold'un piyasaya çıkışını ertelemesine neden olan arızalardan dolayı Samsung satış tarihini erteledi ve bize herhangi bir süre vermedi. Müşterilerimize ilk sırada bulunduğumuz ve mümkün olan en iyi şekilde ilgilenmelerini sağlamak istediğimiz için Samsung Galaxy Fold için geçerli tüm ön siparişleri iptal ettik"