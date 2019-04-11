Samsung Galaxy J6, Android 9 Pie Güncellemesini Sonunda Aldı

Dünyanın en çok özellik kazandıran güncellemelerinden bir tanesi olarak bilinen Android 9 Pie, Galaxy J6 için de devreye giriyor. Samsung böylece, daha alt segmentlerde bulunan modellerinde de Android 9 Pie güncellemesi yayınlayacağının sinyallerini vermiş oldu.

Google gibi şirketlerin cep telefonlarında, en alt modellerde bile Android güncellemesinin yapılması; diğer akıllı telefon üreticilerini harekete geçirmişti. Mesajı alan Samsung, kendi müşteri potansiyelini kaybetmemek için alt segmentlere doğru Android 9 Pie güncellemelerini yaymaya devam ediyor. Samsung Galaxy J6 kullanan kişiler, telefonlarında güncelleme yaparak Android 9 Pie geçişini tamamlayabilirler.

Samsung Galaxy J6 güncellemesi kademe kademe yayılacak

Samsung Galaxy J6 Android Pie güncellemesi ile ilgili bir iyi, bir de kötü haber bulunuyor. İyi haber; bu güncelleme İtalya'da başladı ve yaklaşık olarak 1 hafta içerisinde herkese yayılacak. Böylece Galaxy J6, bugüne kadar Android Pie güncellemesini en hızlı alan model olabilir.

Bu modelle ilgili kötü haber ise; Android Pie güncellemesi Nisan ayı güvenlik yamalarını barındırmıyor. Samsung Galaxy J6 ile ilgili güvenlik açıklarını kapatması için yapılan bu güvenlik yamaları, ne yazık ki Android 9 Pie ile birlikte gelmeyecek. Eğer Samsung Galaxy J6 modelleri için herhangi bir güvenlik güncellemesi yayınlanmazsa, modeli kullanan kişiler güvenlik açısından zor durumda kalabilir.

Samsung Galaxy J6 ile ilgili Android güncellemelerini otomatik yapabileceğiniz gibi, dilerseniz manuel olarak sistem güncellemeleri bölümünden de gerçekleştirebiirsiniz. Samsung Galaxy J6 Android Pie güncellemesini alırsanız, deneyimlerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın.