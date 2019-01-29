Samsung Galaxy M Serisi Tanıtıldı!

Samsung'un Xiaomi gibi Çinli rakipleriyle rekabet edebilmek amacıyla ürettiği merakla beklenen M serisi akıllı telefonları resmi olarak duyuruldu. Samsung bugün Hindistan'da yaptığı lansman ile Galaxy M10 ve M20 cihazlarını tanıttı.

Sizler için Samsung Galaxy M10 ve M20'nin özelliklerini ve fiyatını derledik. İşte yeni tanıtılan modeller ve fiyatları;

Samsung Galaxy M10 Özellikleri ve Fiyatı

Samsung Galaxy M10 Infinity-V ekran ile piyasaya sürüldü ve A serisi akıllı telefonların devamı niteliğinde olacak şekilde tasarlandığı açıklandı. 19.5:9 en boy oranına sahip olan M10, 6.22 inç ekran (720 × 1520) ile gelmekte. Exynos 7870 işlemcisi ile gelen cihaz 3,400 mAh batarya kapasitesine sahip. Cihazın 2/3 GB RAM ve 16/32 GB depolama alanına sahip farklı iki varyasyonla satışta olacağını belirtelim.

Kamera tarafında M10'da, f/1.9 diyafram açıklığı ile 13 Megapiksel ana ve 5 Megapiksel ultra geniş açıya sahip 2 arka kamera bulunmakta. Ön kamera kısmında da cihazda 5 Megapiksel'lik tek bir kamera bizlere eşlik etmekte. Tanıtılan 2 cihazın da Android Oreo 8.1 işletim sistemi ile geleceğini söyleyelim.

Fiyat konusuna gelecek olursak M10'un, 2 GB RAM ve 16 GB depolama alanına sahip versiyonu 115 dolar'dan, 3 GB RAM ve 32 GB depolama alanına sahip modeliyse 125 dolar'dan 5 Şubat itibari ile Hindistan'da okyanus mavisi ve kömür siyahı rengiyle satışta sunulacak.

Samsung Galaxy M20 Özellikleri ve Fiyatı

Samsung Galaxy M20 serisi de M10 da olduğu gibi Infinity-V ve 6.3 inç ekran ile gelmekte. Exynos 7904 işlemcisinden gücünü alan cihaz 5000 mAh batarya ile desteklenmekte. Batarya konusunda M10'a kıyasla M20'nin daha fazla ekran süresi sunacağı oldukça açık. Şarj tarafında M20'nin 3x hızlı şarj desteği bulunmakta ve type-c bağlantı standartı ile gelmekte.

Kamera tarafına geçtiğimizde de M20, f/1.9 13 Megapiksel ana ve 5 Megapiksel ultra geniş açıya sahip 2 adet arka kameraya sahip. Ön kamera tarafında da cihaz f/2.0 diyafram açıklığı ve 8 Megapiksel çözünürlüğe sahip. Cihazın 3/4 GB RAM ve 32/64 GB depolama alanına sahip 2 farklı varyasyon ile piyasada olacağını belirtelim. Son olarak M20'de arka tarafa monte edilmiş bir parmak izi sensörü bulunmakta.

Fiyat konusunda da M20'nin, 3 GB RAM ve 32 GB depolama alanına sahip sürümü 155 dolar'dan 4 GB RAM ve 64 GB depolama alanına sahip sürümü ise 180 dolar'dan satışa sunulacak.

Sizler tanıtılan 2 yeni model hakkında neler düşünüyorsunuz? Fiyatlar nasıl? Yorumlarınızı bekliyoruz!