Samsung Galaxy M21 Performans Testinde Ortaya Çıktı

Samsung'un yeni akıllı telefon modeli Geekbench'te ortaya çıktı. Akıllı telefonların performanslarını değerlendiren Geekbench, Samsung Galaxy M21'i inceledi. Gelin hep beraber Samsung Galaxy M21'in özellikleri neler olacak yakından bakalım.

Samsung Galaxy M21, Geekbench'te Görücüye Çıktı

Exynos 9611 yonga setinden güç alması beklenen Samsung Galaxy M21, 4GB RAM'e sahip olacak. Cihazın arka tarafında 13 megapiksel ve 5 megapiksel olmak üzere iki adet kamera sensörü yer alacak. Cihazın 64 GB ve 128 GB dahili depolama alanı seçeneği ile piyasaya çıkması bekleniyor.

Android 10 işletim sistemi ile kutudan çıkacak olan Samsung Galaxy M21, tek çekirdeki testlerde 348, çok çekirdekli testlerde ise 1265 puan aldı. Cihazın Samsung tarafından ne zaman tanıtlacağı henüz bilinmiyor. Samsung Galaxy M21in ilerleyen haftalarda tanıtıacağı konuşulmakta.

Hemen aşağıdan Samsung Galaxy M20'nin render görsellerine bakabilirsiniz. Cihazın Samsung Galaxy M20'ye benzeyeceği söylenmekte.

Samsung'un yeni akıllı telefon modelini nasıl buldunuz? Samsung'un sürekli yeni akıllı telefon tanıtması hakkında düşünceleriniz neler? Hemen aşağıda yer alan yorumlar bölümünden görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın!