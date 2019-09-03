Samsung Galaxy M30s'nin Tanıtım Tarihi Belli Oldu

Samsung'un yeni akıllı telefon modeli olan Samsung Galaxy M30s'nin ne zaman tanıtılacağı belli oldu. Samsung Galaxy M30s'nin tanıtım tarihi sızdırıldı.

Kullanıcıların merakla beklediği akıllı telefon 18 Eylül'de Hindistan'da yapılacak olan lansmanda tanıtılacak. Samsung Galaxy M30s'nin 6.38 inçlik Infinity-U Süper AMOLED ekrana sahip olacağı bilgisi sızdırıldı.

Cihazın üç adet arka kamera sensörü ile geleceği konuşulmakta. Galaxy M30s'nin arka tarafında bulunan ana kamera sensörünün 48 megapiksel olacağı söylenmekte. Sızdırılan görsellere göre, cihazın arka kısmında bir adet parmak izi okuyucusu bulunacak.

6000mAh dev bir bataryaya sahip olması beklenen M30s'nin Exynos 9611 adında yeni bir yonga seti ile piyasaya çıkmasına kesin gözüyle bakılmakta. Cihazın Type-C portu üzerinden şarj olacağı ve 3.5mm'lik jack girişinin bulunacağı söylenmekte.

Samsung Galaxy M30s'nin iki farklı dahili depolama alanı ve iki farklı RAM seçeneği ile gelmesi beklenmekte. Bu seçenekler şu şekilde: 4GB/ 6GB RAM ve 64GB/ 128GB dahili depolama alanı.

Samsung Galaxy M30s hakkında gelen sızıntılar şimdilik bu kadar. Akıllı telefon hakkında sızıntılar geldikçe sizleri bilgilendireceğiz. Takipte kalın!