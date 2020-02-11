Samsung Galaxy M31: 4 Kamera, 6000 mAh Batarya

Samsung, Hindistan’da tanıttığı orta seviye akıllı telefonu Galaxy M31’i satışa sunuyor. Galaxy M31 fiyatı, özellikleri ve çıkış tarihi haberimizde.

Samsung’un bu ayın başlarında Hindistan’da görünen orta segment akıllı telefonu Galay M31, 25 Şubat’ta satışa çıkıyor. U şeklinde çentikli Super AMOLED ekranda tek selfie kamera taşıyan telefon 6000mAh gibi amiral gemisi telefonlarda görmeyi hayal ettiğimiz oldukça yüksek kapasiteli bir batarya ile geliyor. Batarya 15W hızlı şarjı destekliyor. Samsung’un Hindistan sitesinde görüldüğü kadarıyla plastik gövdeye sahip olan modelde dörtlü kamera kurulumu karşımıza çıkıyor. 64 megapiksel ana sensöre ultra geniş açılı kamera, derinlik sensörü, 5 megapiksel makro kamera eşlik ediyor. Ön kamera 16 megapiksel çözünürlüğe sahip. Samsung’un kendi belirtmese de benchmarklardan cihazın Exynos 9611 işlemciyi kullandığını ve One UI 2.0 ile özelleştirilen Android 10 işletim sistemi ile geldiğini biliyoruz. Parmak izi sensörünü arkada taşıyan cihaz 64GB UFS 2.1 depolama ile geliyor ve microSD kart yuvası mevcut.

Siyah, mavi ve kırmızı renkleriyle gelen Samsung Galaxy M31, 25 Şubat’ta Hindistan’da satışa çıkacak ve fiyatı henüz belli değil.