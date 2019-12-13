Samsung Galaxy Note 10 Ailesi Stabil Android 10 Güncellemesine Kavuşuyor

Samsung Galaxy Note 10 ailesine stabil Android 10 güncellemesi dağıtılmaya başlandı. Kullanıcıların uzun zamandır merakla beklediği güncelleme sonunda geliyor.

Samsung Galaxy Note 10 Ailesi için Müjdeli Haber Geldi

Samsung, geçtiğimiz günlerde Note 10 ve Note 10 Plus modelleri için Android 10 beta programını başlatmıştı. Bugün ise stabil Android 10 güncellemesini cihazlara göndermeye başladı. Samsung Galaxy Note 10 ve Note 10 Plus için stabil Android 10 güncellemesi şu anda Almanya'da dağıtılmaya başlandı.

145 MB boyutunda olan güncellemeyi beta programına kayıtlı olan kullanıcılar almaya başladı. FXXU1BSL7 sürüm numaralı güncelleme OneUI 2.0 arayüzünü de beraberinde getiriyor. OneUI 2.0 arayüzü ile beraber cihazınızı hem gece çok daha rahat kullanabilecek hem de çok daha az pil tüketimi yapmış olacaksınız. Pil tüketimini azaltan karanlık mod özelliği OneUI 2.0 güncellemesi ile beraber cihazlara gelmekte.

Güncellemenin ilerleyen günlerde Türkiye'de bulunan cihazlara gelmesi beklenmekte. Güncellemeyi cihazınızın ayarlar bölümünde yer alan yazılım güncelleme seçeneğinden kontrol edebilirsiniz. Beta programında yer almayan cihazların Android 10 güncellemesi için kısa bir süre daha beklemesi gerekiyor.