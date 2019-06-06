Samsung Galaxy Note 10'un Fiyatı Cep Yakacak

Bugüne kadar Galaxy Note 10 hakkında pek çok söylenti ortaya çıktı ancak fiyatıyla ilk defa karşılaşıyoruz. İşte Samsung'un en pahalı modeli Galaxy Note 10:

Bu yılki Galaxy Note 10'un iki farklı varyasyonla sunulacağı dile getiriliyor. Bu Note 10'lardan biri diğerine göre daha yüksek bir fiyat etiketine ve dolayısıyla da daha üst seviye özelliklere sahip. Diğer cihaz ise nazaran daha standart özelliklere sahip olacak. Ancak her iki akıllı telefonun da fiyatı cep yakacak gibi gözüküyor.

Galaxy Note 10'un fiyat etiketi 1100 - 1200 dolar olacağı iddia edildi. Fakat bu fiyatın Note 10'un üst seviye varyasyonu için mi yoksa giriş seviyesi varyasyonu için mi olduğu bilinmiyor. Bu iki model dışında Samsung'un ayrıca Galaxy Note 10 5G versiyonunu da piyasaya süreceğini belirtmek gerekiyor.

Ekrana Gömülü Selfie Kamerası Olacak

Güçlü modeline Note 10 Pro, diğerine ise Note 10 demeyi tercih edeceği ifade edilen Samsung'un yine ekrana gömülü selfie kamerasını kullanması muhtemel. Bunun haricinde arka taraftaki kamera kurulumunun ise dikey olması bekleniyor.

Galaxy Note 10'un hızlı şarjı destekleyeceği ve 45W hızlı şarj cihazı daha önce sızdırılmıştı. Kulaklık jakına sahip olmayacağı belirtilen Galaxy Note 10 serisi için Ağustos ayını bekliyoruz.