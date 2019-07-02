Samsung Galaxy Note 10'un Lansman Tarihi Belli Oldu

Samsung'un Galaxy Note 10 modelini ne zaman tanıtacağı belli oldu. Sizler için Samsung Galaxy Note 10'un lansman tarihini ve gelmesi beklenen özellikleri derledik.

Samsung Galaxy Note 10 Lansman Tarihi

Samsung, yeni Galaxy Note 10 modelinin tanıtımı için basın davetiyelerini göndermeye başladı. Samsung Galaxy Note 10'un lansmanı 7 Ağustos 2019'da New York'un Brooklyn şehrindeki Barclays Center'da gerçekleşecek.

Hatırlarsınız ki Samsung 2018 yılında Barclays Center'da Galaxy Note 9 modelini tanıtmıştı. Basın davetiyelerinde çok fazla detay bulunmamakta. Davetiyede sadece bir adet S-Pen ve kamera yer almakta.

Davetiyeye bakınca akla gelen ilk şey S-Pen'in içine yerleştirilmiş bir kameranın gelecek olması fakat konu hakkında herhangi bir açıklama bulunmamakta. Samsung Galaxy Note 10'un ön kamerasının ekranın tam ortasına konumlandırılacağı sızıntıları gelmekte.

Samsung Galaxy Note 10 lansman tarihine kadar sizlerle sızıntılar geldikçe paylaşmaya devam edeceğiz. Takipte kalın!

Sizler Samsung Galaxy Note 10 hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce Samsung Galaxy Note 10'da S-Pen'in içerisine yerleştirilmiş bir kamera bulunur mu? Yorumlarda görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın!