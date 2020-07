Samsung Galaxy Note 20 ve Note 20 Ultra Fiyatı Sızdırıldı

Geçtiğimiz günlerde Mistik Bronz rengiyle görünen Samsung Galaxy Note 20 Ultra ile Note 20’nin fiyatı sızdırıldı. 5 Ağustos’ta Galaxy Unpacked etkinliğinde tanıtılması beklenen Galaxy Note 20 serisinin fiyatı sızıntılarıyla ünlü Ice Universe’den geldi.

Samsung, Galaxy Note 20 serisini tanıtmaya hazırlanıyor. Galaxy Z Flip 5G ve Galaxy Fold 2 ile eşzamanlı olarak tanıtılabilir. Tahmin edileceği gibi yeni akıllı telefonların maliyeti yüksek olacak, 1249 - 1499 dolar arasında fiyat etiketi görmemiz olası. Merakla beklenen teknolojik ürünlerin özellikleri, fiyatları ve tasarımlarına ilişkin sızıntılar gerçekleştiren Ice Universe, Galaxy Note 20 fiyatının 999 dolardan başlayacağını düşünüyor. Galaxy Note 20 Ultra fiyatının da 1299 dolardan başlayacağını tahmin ediyor. Karşılaştırma açısından, Galaxy Note 10 ve Galaxy Note 10 Plus’ın başlangıç fiyatı 946 dolar ve 1099 dolardı, iki model de 256GB dahili depolama alanı ile gelmişti.

Predict the price of the Galaxy Note20 series:

Note20, $999

Note20 Ultra, $1299