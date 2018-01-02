Samsung, Galaxy Note 8 Pil Sorununu Araştırıyor

Pili tamamen biten Galaxy Note 8’lerin bir daha açılmamasına ilişkin Samsung’dan beklenen açıklama geldi. Note 8 pil sorunu hangi modelleri kapsıyor? Etkilenen Note 8'ler ücretsiz pil değişimi programı kapsamında mı? Detaylar haberimizde.

2017’nin en iyi akıllı telefonlarından biri olarak gösterilen ve birçok ödül kazanan Samsung Galaxy Note 8’de pil sorununun olduğuna dair haberi sizlerle paylaşmıştık. Yurt dışı cihazlarda görülen pil sorunuyla ilgili haftalar süren konuşmaların ardından nihayet Samsung’dan beklediğimiz açıklama geldi.

Samsung, yaptığı açıklamada çok az sayıda kullanıcıdan bu şikayeti aldıklarını belirtti ve etkilenen cihazlar hakkında daha detaylı bilgi sahibi oldukları zaman konuyla ilgili yorum yapabileceklerini ifade etti. Samsung Türkiye garantili cihaz sahiplerinin yaşamadığı, ABD'de de satılan Qualcomm Snapdragon işlemcili modellerde görülen pil sorununun yazılımsal olduğu tahmin ediliyor.

Tamamen kapandıktan sonra Note 8’lerini şarj edemeyen, açamayan kullanıcıların cihazları yenilenmiş (refurbished) modellerle değiştirilmiş. Siz de Note 8’inizde böyle bir sorunla karşılaşırsanız, yazılım güncellemesinin gelmesini beklemeyin; teknik servisin yolunu tutun.