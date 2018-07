Samsung, “Galaxy Note 9 S Pen” ile Sıra Dışı Bir Deneyim Sunacak

9 Ağustos tarihinde tanıtılacak olan "Samsung Galaxy Note 9"un, bu yılın başlarında tanıtılan "Samsung Galaxy S9"dan pek de farklı olmayacağını düşünüyorsanız bu defa yanılıyor olabilirsiniz. Samsung’un Ağustos ayındaki tanıtım etkinliği için dağıttığı resmi davetiyelerde yer alan “S Pen” görseli, şirketin dokunmatik destekli ve üzerinde bir adet tuşu bulunan kalemiyle birtakım yenilikler getireceği yönünde ipuçları veriyordu. Samsung cihazları hakkında yaptığı tutarlı sızıntılarla tanınan “Ice Universe”in paylaştığı yeni sızıntı haberlerine göre “Galaxy Note 9 S Pen”, şirketin şimdiye kadarki kalemleri arasında en fonksiyoneli ve en iyisi olarak öne çıkıyor.

Wacom destekli yeni S Pen, şirketin şimdiye kadarki S Pen’leriyle tam olarak aynı özelliklerde değil. Kalemin ucu diğer kalemlerde olduğu gibi aynı basınca duyarlı olsa da yeni kalemin üzerinde diğerlerinden farklı olarak bir adet tuş daha bulunuyor ve bu tuş farklı bir işlev görüyor. Bu tuş adeta bilgisayar maus’larından alışık olduğumuz “sağ tıklama” özelliği gibi çalışıyor ve Samsung’un çeşitli uygulamalarının kısayollarını barındırarak uygulamaların uzaktan kontrol edilebilmesini sağlıyor.

The Galaxy Note9 SPen can be used to control long-range self-timer, control music playback, because it is a Bluetooth device, it will do something unrelated to the pen. pic.twitter.com/WPS83xUskq