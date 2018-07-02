Samsung, “Galaxy Note 9 S Pen” ile Sıra Dışı Bir Deneyim Sunacak

9 Ağustos tarihinde tanıtılacak olan "Samsung Galaxy Note 9"un, bu yılın başlarında tanıtılan "Samsung Galaxy S9"dan pek de farklı olmayacağını düşünüyorsanız bu defa yanılıyor olabilirsiniz. Samsung’un Ağustos ayındaki tanıtım etkinliği için dağıttığı resmi davetiyelerde yer alan “S Pen” görseli, şirketin dokunmatik destekli ve üzerinde bir adet tuşu bulunan kalemiyle birtakım yenilikler getireceği yönünde ipuçları veriyordu. Samsung cihazları hakkında yaptığı tutarlı sızıntılarla tanınan “Ice Universe”in paylaştığı yeni sızıntı haberlerine göre “Galaxy Note 9 S Pen”, şirketin şimdiye kadarki kalemleri arasında en fonksiyoneli ve en iyisi olarak öne çıkıyor.

Wacom destekli yeni S Pen, şirketin şimdiye kadarki S Pen’leriyle tam olarak aynı özelliklerde değil. Kalemin ucu diğer kalemlerde olduğu gibi aynı basınca duyarlı olsa da yeni kalemin üzerinde diğerlerinden farklı olarak bir adet tuş daha bulunuyor ve bu tuş farklı bir işlev görüyor. Bu tuş adeta bilgisayar maus’larından alışık olduğumuz “sağ tıklama” özelliği gibi çalışıyor ve Samsung’un çeşitli uygulamalarının kısayollarını barındırarak uygulamaların uzaktan kontrol edilebilmesini sağlıyor.

The Galaxy Note9 SPen can be used to control long-range self-timer, control music playback, because it is a Bluetooth device, it will do something unrelated to the pen. pic.twitter.com/WPS83xUskq — Ice universe (@UniverseIce) 1 Temmuz 2018

Ice Universe’e göre yeni S Pen, bir kalemden çok daha fazlasını sunuyor. Taşınabilir bir Bluetooth cihazı olarak da görev yapan S Pen ile uzak mesafelerden otomatik zamanlayıcıyı, kamerayı, müzik çaları kontrol etmek ve çok daha fazlası mümkün hale geliyor. Galaxy Note 9 S Pen’de bir diğer yenilik olarak dahili bir hoparlörün yer alacağı söyleniyor. Bu sayede telefonun ses deneyiminin artırılmasının yanı sıra, telefonunuz yanınızda olmasa bile müzik dinleyebileceksiniz.

Yeni S Pen ile uygulamaların uzaktan kontrol edilebilmesi kulağa oldukça hoş geliyor. Ancak bu durum bazı ufak tefek dezavantajlar da getirebilir. Örneğin S Pen’in ufak bir yapıda olması ve sürekli telefonun dışında kullanılması durumunda kolaylıkla kaybolabilecek olması. Ayrıca uzaktan kontrol özelliğine sahip olması demek, kalemin dahili bir pile sahip olması demek ki bu da S Pen’in normalden daha ağır ve daha kalın olması anlamına gelebilir. Yine de Samsung S Pen ile ilgili yeni fikirleri sayesinde şimdiden kullanıcılarda büyük bir merak ve heyecan yaratmayı başardı. Bakalım Samsung 9 Ağustos’ta karşımıza tam olarak nasıl bir S Pen ile çıkacak hep birlikte göreceğiz.