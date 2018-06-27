Samsung Galaxy Note 9'un Tanıtım Tarihi Açıklandı!

Koreli teknoloji üreticisi Samsung, en güçlü amiral gemisi Note 9'u duyuracağı tarihi kullanıcılarla paylaştı. 9 Ağustos Pazartesi günü tanıtılacak olan Note 9'un beklenenden farklı olacağı dile getiriliyor. Cihazın özellikle S-Pen konusunda çarpıcı yeniliklere sahip olması bekleniyor.

9 Ağustos'ta gerçekleşecek olan Samsung Galaxy Note 9 lansmanı için davetiye gönderen Samsung, tanıtım videosunda ise yalnızca sarı renkli bir S-Pen'e yer vermiş. Bu renk seçeneğini daha önce hiçbir modelinde kullanmayan şirketin pek çok kullanıcıyı şaşırtacağı düşünülüyor.

Change is coming August 9th 2018. Can you keep up? #Unpacked pic.twitter.com/ToJkS28eXc — Samsung Mobile (@SamsungMobile) 27 Haziran 2018

Ayrıca tanıtım videosunda Note 9 ile ilgili herhangi bir görüntüye yer vermeyen Koreli üreticinin Note 8'in tasarımdan çok ayrılmayacağı dile getiriliyor. Yine uzun ve çerçevesiz ekran kullanıcılar karşılayacakken aynı zamanda arka planda bir parmak izinin yer alması bekleniyor.

Videoda sarı S-Pen'in arka plan rengi olarak da maviyi tercih eden Samsung'un sarı / mavi renkte bir Note 9 duyurabileceği iddia ediliyor. Ancak tüm bu söylentilerin doğrusu için 9 Ağustos Pazartesi gününü beklemek zorundayız.

Peki siz yeni Samsung Note 9'dan neler bekliyorsunuz? Görüşlerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın!