Samsung Galaxy Note 9'un Tanıtım Tarihi Açıklandı!

Koreli teknoloji üreticisi Samsung, en güçlü amiral gemisi Note 9'u duyuracağı tarihi kullanıcılarla paylaştı. 9 Ağustos Pazartesi günü tanıtılacak olan Note 9'un beklenenden farklı olacağı dile getiriliyor. Cihazın özellikle S-Pen konusunda çarpıcı yeniliklere sahip olması bekleniyor.

9 Ağustos'ta gerçekleşecek olan Samsung Galaxy Note 9 lansmanı için davetiye gönderen Samsung, tanıtım videosunda ise yalnızca sarı renkli bir S-Pen'e yer vermiş. Bu renk seçeneğini daha önce hiçbir modelinde kullanmayan şirketin pek çok kullanıcıyı şaşırtacağı düşünülüyor.

Change is coming August 9th 2018. Can you keep up? #Unpacked pic.twitter.com/ToJkS28eXc