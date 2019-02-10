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Samsung Galaxy S10 Ailesinin Duvar Kağıtları Sızdırıldı

Emre Fırtına
Emre Fırtına - | Mobil

Samsung Galaxy S10 ailesinin tanıtılmasına kısa bir zaman kala yeni bir sızıntı daha geldi. Bu kez Samsung Galaxy S10 ailesinin duvar kağıtları sızdırıldı. Twitter üzerinden @ishanagarwal24 kullanıcı adlı kişi Samsung'un S10 ailesi için yaptığı duvar kağıtlarını görücüye çıkardı.

Sızdırılan duvar kağıtlarında sade ve şık bir tasarım bulunduğunu açıkça söyleyebiliriz. Samsung yeni arka planları ile kullanıcıların kalbine taht kuracak mı bilemeyiz ancak, yeni tanıtacağı telefonların fiyatları ile kullanıcıları bir hayli üzecek gibi görünüyor.

Sızdırılan duvar kağıtlarının sadece birkaç ekran görüntüsünden ibaret olduğunu söylemeden geçmeyelim. Samsung Galaxy S10 ailesinin orjinal resim dosyaları henüz herhangi bir netlik kazanmış değil. Sizlere ilerleyen günlerde Samsung Galaxy S10 ailesi hakkındaki tüm gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz.

20 Şubat Çarşamba günü Amerika Birleşik Devletleri’nin San Francisco şehrinde tanıtımı yapılacak olan Samsung Galaxy S10 ailesinin sızan tüm detalarını hemen aşağıdaki videomuzdan izleyebilirsiniz. 

Sizler Samsung Galaxy S10 ailesinin sızdırılan duvar kağıtları hakkında ne düşünüyorsunuz? Duvar kağıtlarının tasarımlarını nasıl buldunuz? Görüşlerinizi bizlere yorumlar bölümünden bildirmeyi unutmayın! Yorumlarınızı merakla bekliyoruz!

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