Samsung Galaxy S10 ailesinin tanıtılmasına kısa bir zaman kala yeni bir sızıntı daha geldi. Bu kez Samsung Galaxy S10 ailesinin duvar kağıtları sızdırıldı. Twitter üzerinden @ishanagarwal24 kullanıcı adlı kişi Samsung'un S10 ailesi için yaptığı duvar kağıtlarını görücüye çıkardı.

Sızdırılan duvar kağıtlarında sade ve şık bir tasarım bulunduğunu açıkça söyleyebiliriz. Samsung yeni arka planları ile kullanıcıların kalbine taht kuracak mı bilemeyiz ancak, yeni tanıtacağı telefonların fiyatları ile kullanıcıları bir hayli üzecek gibi görünüyor.

EXCLUSIVE! Presenting the Samsung Galaxy S10 Series Wallpapers! They are definitely not the best quality but in case you wanted them, feel free to use these. Please credit if you share further! And oh, here's the GDrive Link: https://t.co/KLWdVv3JAM.#UNPACKED#GalaxyS10 pic.twitter.com/vc9jhGLEZb