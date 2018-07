Samsung Galaxy S10'da 5 Kamera Bulunabilir

Samsung’un önemli modellerinden bir tanesi olması beklenen Samsung Galaxy S10 için hiç beklenmedik iddialar haberlere konu oldu. Ortaya çıkan yeni bilgilerde telefonda 5 kameranın olacağı söylendi.

Güney Koreli teknoloji devinin akıllı telefon üretiminin 10. yıl dönümü münasebetiyle Galaxy S10 modeline ayrı bir önem verdiği bilinenler arasındaydı. Rakiplerine fark atmak için S10’da akla hayale gelmeyecek özellikler kullanması beklenen Samsung’un bu modelde beş kamera kullanabileceği söylenenler arasındaki yerini aldı.

Daha önce Güney Koreli haber siteleri tarafından Galaxy S10’un üç farklı versiyonla birlikte piyasadaki yerini alacağı iddia edilmişti. Şimdilik Beyond 0, Beyond 1 ve Beyond 2 olarak anılan modellerden Beyond 0’da iki kamera kullanması beklenen Samsung’un, Beyond 1 modelinde Huawei P20’de olduğu gibi üç kamera, Beyond 2’deyse arkada üç ve önde iki olmak üzere beş kamera kullanacağı yazıldı.

Selfie kamerası olarak tabir edilen kameraların sayısının ikiye çıkarılmasıyla birlikte portre modu gibi özelliklerin direkt olarak ön kamerada kullanılmasının önünün açılacağı söylenirken, üç arka kameranın da DSLR cihazlara yakın performans verebileceği kaydedildi. Şimdilik tüm bunlar iddia ve söylenti şeklinde haberlerdeki yerlerini alırken, yakın zaman sonra yapılacak resmi tanıtım etkinliğiyle birlikte telefonun detaylarının ortaya çıkabileceği konuşulmaya başlandı.