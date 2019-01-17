Samsung Galaxy S10 Plus Kullanımdayken Görüntülendi!

Samsung’un yeni amiral gemisi Galaxy S10 uzunca bir süredir heyecanla bekleniyor. 4 farklı modelden oluşacağı bilinen ve 20 Şubat’ta tanıtılması beklenen Galaxy S10 ailesinin en büyük üyesi olan Galaxy S10 Plus kullanımdayken görüntülendi.

Akıllı telefonların resmi olarak tanıtılmalarından önce çeşitli sızıntı tasarımlarının ve görsellerinin ortaya çıkması artık alışıldık bir durum haline geldi. Samsung’un yeni amiral gemisi Galaxy S10 da sızıntılardan nasibini aldı. Galaxy S10 ailesinin en büyük üyesi Galaxy S10 Plus’ın çalışır haldeyken çekilen bir fotoğrafı şu sıralar Güney Kore’de ortaya çıktı.

Delikli ekranı ve ekrana gömülü kamera tasarımıyla fark edilen Galaxy S10 Plus, yüksek teknik özellikleri ve yüksek fiyat etiketiyle birlikte gelecek. Cihazın resmi tanıtımı 20 Şubat’ta yapılacak.

Samsung Galaxy S10 Plus Teknik Özellikleri ve Fiyatı

Gelişmiş teknik özellikleriyle dikkat çeken cihaz, gücünü Exynos 9820 ve Snapdragon 855 işlemcilerden alacak. Cihazın işlemcisi satışa sunulacağı pazarlara göre farklılık gösterebilir.

6.4 inç 19:9 ekran oranı ve 2K çözünürlüklü Super AMOLED ekranlı Galaxy S10 Plus’ta 128GB, 512GB ve 1TB dahili depolama seçenekleri bulunacak. Cihaz, sahip olacağı depolama alanına göre sırasıyla 1.130 dolar (6.0080 TL) - 1.390 dolar (7.480 TL) - 1.760 dolar (9.470 TL) seviyelerindeki üç farklı fiyat etiketiyle gelecek.