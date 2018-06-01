Samsung Galaxy S10 Üç Kamerayla Geliyor

Güney Kore'deki bir analist tarafından ortaya atılan iddiaya göre, Samsung'un yeni amiral gemisinde üç arka kamera yer alacak. İlk olarak Huawei P20 Pro'da gördüğümüz bu kurulumun iPhone X Plus'ta da yer alacağı belirtilmişti. Şimdi ise Samsung'un bu yolda ilerleyeceği söylendi.

Üçlü arka kameraya çeşitli yenilikler ekleyeceği dile getirilen Samsung Galaxy S10'da, P20 Pro'da olduğu gibi her kameranın belirli yeteneklere sahip olacağı iddia edildi. Koreli üreticinin, normal çekimler için 40 MP, monokrom için 20 MP ve zoom için 8 MP'lik arka kameraları bulunan Huawei P20 Pro'ya yine bu şekilde bir alternatif sunacağı belirtilirken, şirketin kameraya 3D algılama sensörü yerleştireceği dile getirildi.

3D algılama sensörüyle kameralarını daha 'akıllı' hale getireceği belirtilen Samsung'un selfie çekimlerinde de bu arttırmış gerçekliği kullanacağı ifade edildi. Bu anlamda kullanıcılarını meraklandırmayı başaran şirketin arka taraftaki üçlü kamera kurulumunda gelişmiş optik zoom, artan görüntü keskinliği ve üstün düşük ışık performansı da dahil olmak üzere çeşitli avantajlara sahip olacağı söyleniyor.

2019'un Ocak ayında tanıtılacağı iddia edilen Galaxy S10 serisinin 5.8 inç ve 6.3 inçlik modellerle geleceği dile getiriliyor. Henüz bu bilgilerin resmi olmadığını hatırlatmak gerekiyorken aynı zamanda Samsung, S10 ailesi ile yeni iPhone X ailesine rakip olmak istiyor.