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Samsung Galaxy S10 ve S10+ Görüntülendi

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Emre Fırtına
Emre Fırtına - | Mobil

Samsung'un merakla beklenen Galaxy S10 ve S10+ modelleri bugün bir kez daha sızdırıldı. Yeni sızan görüntülere baktığımızda iki cihazın da boyutlarının hemen hemen birbirine yakın olduğu görülmekte. Ayrıca telefonların sızdırılan özelliklerinde S10'un 6.1 ve S10+'ın 6.4 inçlik ekrana sahip olarak geleceği konuşulmakta.

Görsellerden anladığımız kadarıyla iki cihazın da alt kısmının nispeten dar bir kenar tasarımı mevcut, Samsung'un ekran ile kasa kenarı arasında bulunan mesafeyi önemli ölçüde azaltmış olduğunu görüyoruz. Telefonların ön kısımlarına baktığımızda Samsung Galaxy S10'da tek bir selfie kamerası,  S10+'da ise çift selfie kamerası bulunmakta.

(sol taraf Galaxy S10, sağ taraf S10+)

Resimlerden cihazların arka tarafına baktığımızda yine hemen hemen iki cihaz arasında pek bir fark olmadığını gözlemlemekteyiz. Samsung, yatay olarak iki telefona da 3 kamera yerleştirmiş ve arka kameraların hemen yanına flaş ve kalp atış hızını ölçmek için bir sensör de eklemiş. Samsung Galaxy S10 ve S10+'ın MWC 2019 fuarında tanıtılması bekleniyor.

Sizler görselleri sızdırılan Samsung Galaxy S10 ve S10+ hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce cihazların tasarımları nasıl? Yorumlarda görüşlerinizden bahsetmeyi unutmayın! Düşüncelerinizi bekliyoruz!

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