Samsung Galaxy S10e Modeli Doğrulandı

Samsung Fransa’nın internet sitesinde Galaxy S10 serisinin Galaxy S10+, Galaxy S10 ve Galaxy S10e’den oluştuğu doğrulandı. Galaxy S10 serisinin uygun fiyatlı modeli olan Galaxy S10e’ye neden “e” harfi eklendiği ise bilinmiyor.

Samsung Galaxy S10 serisinin tanıtılmasına sayılı günler kala, Galaxy S10 serisinin uygun fiyatlı modelinin Galaxy S10e olacağı doğrulandı. Daha önce bu modelin Galaxy S10 Lite olacağı iddia ediliyordu.

Galaxy S10 Serisinin Tanıtım Tarihi

Samsung, 20 Şubat tarihinde düzenleyeceği etkinlikte Galaxy S10 serisini tanıtacak. Ek olarak, Samsung’un Galaxy S10 serisi ile birlikte Galaxy X olarak isimlendirilen katlanabilir telefonu da tanıtacağı iddia ediliyor.

Samsung Galaxy S10 Serisinin Teknik Özellikleri

5.8 inç büyüklüğünde Super AMOLED ekrana sahip olan Galaxy S10e, bu ekran üzerinde kullanıcılarına 1440 x 2960p çözünürlük sunacak. Gücünü Snapdragon 855 işlemcisinden alacağı iddia edilen Galaxy S10e’nin 6 GB RAM’e sahip olacağı belirtiliyor. Galaxy S10e’nin arka kısmında 12 MP + 12 MP çözünürlüğünde çift kamera yer alacağı ifade ediliyor. Cihazın ön kısmında ise 8 MP çözünürlüğünde kamera yer alacak.

6.1 inç büyüklüğünde Super AMOLED ekrana sahip olan Galaxy S10, bu ekran üzerinde kullanıcılarına 1440 x 2960p çözünürlük sunacak. Gücünü Snapdragon 855 işlemcisinden alacağı belirtilen Galaxy S10’un 8 GB RAM’e sahip olacağı iddia ediliyor. Galaxy S10’un arka kısmında 12 MP + 12 MP çözünürlüğünde çift kamera olması bekleniyor. Cihazın ön kısmında ise 8 mp çözünürlüğünde kamera bulunacak.

6.4 inç büyüklüğünde Super AMOLED ekrana sahip olan Samsung Galaxy S10+, bu ekran üzerinde kullanıcılarına 1440 x 2960p çözünürlük sunacak. Gücünü Snapdragon 855 işlemcisinden alacağı iddia edilen Galaxy S10+’ın 12 GB RAM’e sahip olacağı belirtiliyor. Galaxy S10+’ın arka kısmında 12 MP + 12 MP çözünürlüğünde çift kamera olacağı ifade ediliyor. Cihazın ön kısmında ise 8 MP çözünürlüğünde kamera olacağı iddia ediliyor.