Samsung Galaxy S11 mi Galaxy S20 mi? Yeni Serinin Adı Ne Olacak?

Samsung önümüzdeki ay yeni modellerini tüketiciler ile buluşturacak. Peki yeni Galaxy S serisi Galaxy S11 olarak mı yoksa Galaxy S20 olarak mı adlandırılacak? Hadi bilinen detaylara göz atalım.

Galaxy S11 Serisinin Kaderi

Ekim ayından bu yana Galaxy S11 serisi ile ilgili düzenli olarak sızıntılar alıyoruz. Hatta biraz daha geriye gidersek mayıs ayında yeni serinin kod adı olan "Picasso" da gündeme gelmişti. Bu isimlendirme aslında bir yandan tasarım açısından iddialı bir model olabileceği yönünde işaretler sunuyordu.

Ancak yine de asıl düzenli sızıntılarla az önce de bahsettiğimiz gibi ekim ayından bu yana karşılaşıyoruz.

Bu sızıntılar ağırlıklı olarak kamera teknolojileri tarafında dönüyor. Yeni serinin kamera tarafında oldukça iddialı bir giriş yapması bekleniyor. Buna ek olarak ekran ve tasarım tarafında da beklentilerin yüksek olduğunu görüyoruz. Ancak aralık ayının son haftasında yapılan yeni bir sızıntı kafaları karıştırmayı başardı.

Merhaba: Galaxy S20

24 Aralık 2019 tarihinde paylaşım yapan Ice Universe, ki kendisi başarılı ve tutarlı sızıntıları ile tanınır, "Galaxy S20" yazılı bir gönderi yayınlamıştı. Herkes heyecanla başka bir şey yok mu diye beklerken birkaç saat sonra da "Önümüzdeki yıl 2020 ve 20 yeni bir başlangıç olacak" diyerek heyecanı ikiye katlamıştı.

Bu kafaları daha çok karıştırmayı tabii ki başardı. Sonuç olarak ilk sızıntıları ile mayıs ayında karşılaştığımız ve eylül ayının sonundan aralık ayının sonuna kadar Galaxy S11 olarak duyduğumuz yeni seri, bir anda Galaxy S20 olarak anılmaya başlanmıştı.

Haliyle bu konuda bazı karşıt fikirler de oluşmaya başladı. Bazı kişiler de bu serinin Galaxy S11 serisinden farklı bir seri olabileceğini işaret ediyordu ki, bunların görüşü çok mantıksız.

Hangisi?

Aslında bu konuda halen ortak bir görüş yok. Ancak son zamanlarda gördüğümüz kadarıyla önemli yabancı kaynaklar yeni seri için Galaxy S20 isimlendirmesini kullanmaya başladı. Ayrıca Samsung tarafında yapılan "20" vurgulamaları da Galaxy S20 için bir işaret olabilir.

Samsung son zamanlarda isimlendirme konusunda oldukça ilginç adımlar atıyor. Bildiğiniz üzere 2019 yılının başında tanıtılan Galaxy S10 serisinin ardından geçtiğimiz günlerde yani neredeyse bir yıl sonra Galaxy S10 Lite modelini tanıtmıştı. Bunun bir miktar benzeri Galaxy Note 10 Lite modeli için de geçerli.

Ayrıca son serinin Galaxy S10 olduğunu düşünürsek S20 isimlendirmesine geçiş pek sorun yaratmaz. Şirket politika değişikliği yapıp Galaxy S30, S40, S50 şeklinde dahi gidebilir.

Bunu Galaxy A serisinde de yaptığını görüyoruz. İlk başlarda Galaxy A5 gibi isimlendirilen bazı seriler şu sıralar Galaxy A50, A51 gibi isimlendiriliyor. Yani bunun için herhangi bir engel yok.

Az Kaldı

Neyse ki bu sorunun doğru cevabını öğrenmek için önümüzde çok da uzun bir süreç yok. Şirket geçtiğimiz günlerde yaptığı resmi açıklama ile birlikte yeni modellerin 11 Şubat 2020 tarihinde tanıtılacağını duyurdu. Yeni Galaxy S serisi ile birlikte yeni Galaxy Fold modeli de bu etkinlikte tanıtılacak.