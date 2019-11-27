Samsung Galaxy S11+ Render Görselleri ile Büyülüyor

Samsung'un yeni amiral gemisi akıllı telefon modeli olan Galaxy S11+ hakkında detaylar gelmeye devam ediyor. Samsung Galaxy S11+'ın render görselleri ortaya çıktı. Arka kamera tasarımı ile dikkatleri üzerine çekecek olan S11+ özellikleri ile de büyüleyecek.

Samsung Galaxy S11+ Böyle Görünecek

6.9 inçlik büyük ekran ile gelecek olan Galaxy S11+, 120Hz ekran yenileme hızına sahip olacak. Samsung Galaxy S11+'ın ön tarafında bir adet delikli kamera bulunacak. Bu delikli kamera sensörü ekranın tam ortasında yer alacak.

Cihaz 166.9 x 76 x 88mm boyutlarında olacak. S11+ S10+'a göre daha geniş ve kalın olacak. Akıllı telefonun Samsung Exynos 990 veya Snapdragon 865 işlemciden gücünü alacağı konuşulmakta. Sızdırılan render görsellerinde S11+'ın 5 arka kamera sensörüne sahip olacağı görünmekte. S11+'ın 100x zoom yapabileceği söylentiler arasında bulunmakta.

S11+'da yer alacak olan 5 arka kamera sensörünün bir tanesinin 108 MP olacağı bilinmekte. Diğer sensörlerin özellikleri henüz netleşmedi. 8K video çekme yeteneğine sahip olacak olan S11+, 4.900 mAh bataryadan güç alabilir. Samsung Galaxy S11 ve S11+, 11 Şubat 2020'de düzenlenecek olan etkinlikte tanıtılacak.

Hemen aşağıda yer alan videodan Samsung Galaxy S11+'ın render görsellerine bakabilirsiniz.

Samsung Galaxy S11+ hakkında detaylar geldikçe sizleri bilgilendireceğiz.