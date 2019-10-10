Samsung Galaxy S11 Tasarımı Yeni Patent ile Gündeme Geldi

Samsung Galaxy S11 modelinin tasarımı, alınan yeni patent ile birlikte ortaya çıkmış olabilir.

Samsung Galaxy S11 Nasıl Görünecek?

Galaxy S10 ailesinde ekran içinde kamera teknolojisine yer veren Samsung, bu adımı ile birlikte kimileri tarafından eleştiri alırken kimileri tarafından övgü almıştı.

Ortaya çıkan yeni patentler Galaxy S11 ailesinde de bu teknolojiden vazgeçilmeyeceğini, ancak biraz daha rafine edilmiş bir şekilde yer verileceğini gösteriyor. Samsung'un kısa bir süre önce KIPO üzerinden aldığı ve geçtiğimiz saatlerde ortaya çıkan patent, ön tarafta üçlü kamera kurulumu içeriyor.

Galaxy S10 5G ve Galaxy S10+ modellerinin önde çift kamera ile geldiğini düşünürsek, rekabette öne geçmek için üçlü kuruluma geçilmesinin çok da olanaksız gözükmediğini söyleyebiliriz. Ön taraftaki kameralardan birisinin selfie kamerası birisinin de derinlik algısı sensörü olduğunu düşünürsek, diğer kameranın ultra geniş açılı kamera olduğu düşünebiliriz.

Bu durumda Galaxy S11+ modelinin üçlü ön kamera ile gelebileceğini ve Galaxy S11'in de çift ön kameraya yükseltme yapabileceğini söylemek mümkün. S11e modelinin ise tek kamerada kalması olası gözüküyor. Yine de şu an için tüm bunların bir iddia olduğunu hatırlatalım.

Galaxy S11 Ne Zaman Tanıtılacak?

Geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan sızıntılara göre Galaxy S11 ailesi Şubat ayının üçüncü haftasında tanıtılabilir. Kesin bir tarih vermek için hala çok erken olsa da, Unpacked etkinliğinin 18 Şubat 2020 tarihinde gerçekleşmesini bekleyebiliriz.