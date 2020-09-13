Samsung Galaxy S20 FE Özellikleri TENAA'da Göründü!

Samsung, çok yakın bir zamanda Galaxy S20 FE'yi tanıtmaya hazırlanıyor. Güney Kore merkezli akıllı telefon üreticisi Samsung'un yeni akıllı telefon modeli Çin Sertifikasyon Kurumu TENAA'da ortaya çıktı ve cihaz ayrıca NBTC sertifika listesinde de göründü. Galaxy S20 FE modelinin TENAA'da onay alması ile birlikte cihazın bazı özellikleri de belli oldu. Samsung Galaxy S20 FE özellikleri ile ilgili detaylar haberimizde.

Samsung Galaxy S20 FE Özellikleri

Sertifikasyon kayıtlarında ortaya çıkan özellikler daha önce sızdırılan özelliklerin gerçek olma ihtimalini daha da arttırıyor. SM-G7810 model numarası ile TENAA sertifika listesinde görünen Galaxy S20 FE modelinin 5G bağlantı desteğine sahip olacağı belirtildi. Ortaya atılan iddialara göre cihazın 4G bağlantı desteğine sahip olan bir sürümü daha olacak. Peki, Galaxy S20 FE'nin özellikleri neler?

6.5 inç ekran büyüklüğüne sahip olan Samsung Galaxy S20 FE, bu ekran üzerinde kullanıcılarına 1080 x 2400 piksel çözünürlük sunacağı bekleniyor. Samsung firmasının yeni akıllı telefon modeli büyük bir olasılıkla AMOLED ekrana sahip olacak. 159,8 x 74,5 x 8,4 mm boyutlarındaki Galaxy S20 FE'nin 4500mAh kapasitesine sahip olacağı bertildi. Samsung tarafından geliştirilen cihazın 4G ve 5G olmak üzere iki farklı sürümünün olması bekleniyor.

Galaxy S20 FE modeli Amerika Birleşik Devletleri'nde 4G bağlantı desteğine sahip olan sürümü sekiz çekirdekli Snapdragon 865 işlemcisi ile satışa sunulacak iken dünya genelinde Exynos 990 işlemcisi ile piyasaya sürülecek. Samsung firmasının yeni akıllı telefon modelinin 5G bağlantı desteğine sahip olan sürümünün ise dünya genelinde Snapdragon 865 işlemcisi ile satışa sunulacağı iddia ediliyor.

Samsung Galaxy S20 FE modelinin arka kısmında üçlü kamera dizilimi bulunuyor. Cihazın arka kısmında 12MP çözünürlüğünde ana kamera, 12MP çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera ve 8MP çözünürlüğünde 3x optik yakınlaştırmalı telefoto kamera olmak üzere toplamda 3 adet kamera yer alıyor. Cihazın ön kısmında ise 32MP çözünürlüğünde kamera bulunuyor.