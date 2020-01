Samsung Galaxy S20 İşlemcisi ve RAM Miktarı Beli Oldu

Samsung Galaxy S20 lansmanı çok yakında gerçekleşecek. Unpaced 2020 etkinliğine az bir zaman kala Galaxy S20 serisi (S20, S20+ ve S20 Ultra) Geekbench’de görüldü.

Samsung Unpacked etkinliği 11 Şubat’ta gerçekleştirilecek. Samsung’un en beğenilen modeli Galaxy S serisinin yeni üyeleri S20, S20 Plus ve S20 Ultra bu etkinlikte sahne alacak. Galaxy S20’nin özelliklerini zaten biliyorduk. Bugün Galaxy S20’lerin Geekbench 5.1 test sonuçları paylaşıldı. Güney Kore ve Amerika pazarında Qualcomm Snapdragon 865 işlemci, Türkiye’nin de içinde bulunduğu diğer pazarlarda Exynos 9830 işlemciden güç alacak Galaxy S20 serisi, 12GB RAM ile gelecek.

To be sure, the Korean version of the Galaxy S20 series uses Qualcomm's Snapdragon 865 processor, which is a good thing. pic.twitter.com/dulnSj27y0