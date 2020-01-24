Samsung Galaxy S20, S20+ ve S20 Ultra Nasıl Olacak? Fiyatları Ne Olacak?

Samsung Galaxy S20 tasarımı, özellikleri ve fiyatını öğrenmemize çok az bir zaman kaldı. 11 Şubat’ta San Francisco’da gerçekleştirilecek Unpacked 2020 etkinliğinde Galaxy S20, S20+ ve S20 Ultra resmi olarak tanıtılacak. Peki, Samsung’un yeni telefonları nasıl olacak? İşte Galaxy S20 tasarımını gözler önüne seren görseller

Samsung’un üst seviye akıllı telefonlarını tercih edenlerin merakla beklediği modellerden Galaxy S20’nin tanıtımına birkaç hafta kaldı. Şimdiye kadar birçok sızıntı gerçekleşti. Samsung S20’nin özellikleri ve fiyatının ardından gerçek tasarımını ortaya çıkartan basın görselleri sızdırıldı. 91mobiles tarafından üç telefonun da (S20, S20 Plus ve S20 Ultra) resmi renderları paylaşıldı.

Galaxy S20 modelinde arkada üç lens ve LED flaşı içinde bulunduran dikdörtgen formda bir kamera modülü bulunuyor. Ses tuşları ve güç tuşu telefonun sağ tarafına konumlandırılırken, sol tarafta fiziksel tuşların olmadığı dikkat çekiyor. Evet, Bixby’e özel bir tuş bulunmuyor. Önde Sonsuz-O ekran karşımıza çıkıyor. Galaxy Note 10’daki gibi ekranın ortasında selfie kamerayı barındıran bir delik bulunuyor.

Galaxy S20+, S20 ile neredeyse aynı tasarıma sahip. Önden bakınca daha büyük bir ekran bizi karşılıyor. Telefonun arkasını çevirdiğimizde S20 ile aynı formda ekstra bir lens içeren kamera modülü karşımıza çıkıyor.

Galaxy S20 Ultra da tahmin edeceğiniz üzere serinin en iyi dolayısıyla da en pahalı modeli. Bu modeli diğerlerinden ayıran nokta ayrıca bir 100x dijital zoom yapabilen periskop sensöre sahip olması. S20 Plus’daki dört kamera sensörüne ek olarak Samsung’un Space Zoom olarak tanıtacağı 100x dijital zoom (aslında 10x optik zoom) yeteneğine sahip periscope kamera barındırıyor.

Samsung Galaxy S20 Fiyatları Ne Kadar Olacak?

Peki, S20 fiyatları ne kadar olacak? Sızıntılara göre, Samsung Galaxy S20 fiyatı 899 Euro, Galaxy S20 5G fiyatı 999 Euro, Galaxy S20+ 5G fiyatı 1099 Euro, Galaxy S20 Ultra 5G fiyatı 128GB model için 1349 Euro, 512GB model için 1549 Euro olacak. Üç modelin de Kozmik Siyah, Kozmik Mavi ve Bulut Mavisi renkleriyle gelmesi bekleniyor.