Samsung Galaxy S20 Serisi Türkiye Fiyatları Belli Oldu! İşte Fiyatlar

Samsung'un geçtiğimiz dakikalarda tanıttığı Galaxy S20 serisinin Türkiye fiyatları belli oldu. Galaxy S20 ailesinin Türkiye fiyatlarını sizler için bir araya getirdik.
Galaxy S20 ailesi güçlü teknik özellikleri, 120 Hz ekran yenileme hızları, kamera detayları, işlemcileri ve genel tasarımıyla oldukça dikkat çeken bir akıllı telefon serisi olmayı başarıyor.
Hemen aşağıda yer alan görselden Galaxy S20 ailesinin Türkiye fiyatlarına bakabilirsiniz.
Samsung Galaxy S20 Serisi Türkiye Fiyatları
Galaxy S20 Teknik Özellikleri
Ekran: 6.2 inç Quad HD, Dinamik Amoled, HDR 10+, (563, PPİ piksel yoğunluğu), 120 Hz ekran yenileme hızı, 240 Hz dokunma hassasiyeti
Kamera: 12 MP, 12 MP, 48 MP 3X hibrit, 30X Space Digital Zoom, 8K video kayıt etme
Ön Kamera: 10 MP
İşlemci: Exynos 990 7 Nanometre
Ram: 8GB
Depolama: 128 GB (1 TB'a kadar arttırılabilir)
Pil: 4000 mAh
Galaxy S20 Plus Teknik Özellikleri
Ekran: 6.7 inç Quad HD, Dinamik Amoled, HDR 10+, (525, PPİ piksel yoğunluğu) 120 Hz ekran yenileme hızı, 240 Hz dokunma hassasiyeti
Kamera: 12 MP, 12 MP, 48 MP 3X hibrit, 30X Space Digital Zoom, 8K video kayıt etme
Ön Kamera: 10 MP
İşlemci: Exynos 990 7 Nanometre
Ram: 8GB
Depolama: 128 GB (1 TB'a kadar arttırılabilir)
Pil: 4500 mAh
Galaxy S20 Ultra Teknik Özellikleri
Ekran: 6.9 inç Quad HD, Dinamik Amoled, HDR 10+, (512, PPİ piksel yoğunluğu) 120 Hz ekran yenileme hızı, 240 Hz dokunma hassasiyeti
Kamera: 12 MP, 108 MP, 48 MP 10X hibrit optik, 100X Space Digital Zoom, 8K video kayıt etme
Ön Kamera: 40 MP
İşlemci: Exynos 990 7 Nanometre
Ram: 12GB
Depolama: 128 GB (1 TB'a kadar arttırılabilir)
Pil: 5000 mAh
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