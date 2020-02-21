Samsung Galaxy S20 Serisine Zam Yapıldı! İşte Yeni Fiyatlar

Samsung'un Unpacked 2020 etkinliğinde tanıttığı yeni amiral gemisi akıllı telefon modellerine zam geldi. Yeni Türkiye fiyatlarını sizler için bir araya getirdik.

Galaxy S20 Serisi Zamlandı!

Yapılan zammın ardından yeni fiyatlar şu şekilde:

Galaxy S20 modelinin yeni fiyatı 8.299 TL oldu. eski fiyat: 7.799 TL idi.

Galaxy S20+ fiyatında herhangi bir değişiklik yapılmadı. Cihaz 9.299 TL'den satılmakta.

Galaxy S20 Ultra modelinin yeni fiyatı 12.499 TL oldu. Eski fiyat 11.999 TL idi.

Galaxy S20 ailesi güçlü teknik özellikleri, 120 Hz ekran yenileme hızları, kamera detayları, işlemcileri ve genel tasarımıyla oldukça dikkat çeken bir akıllı telefon serisi olmayı başarıyor. Cihazların teknik özellikleri şöyle:

Galaxy S20 Teknik Özellikleri

Ekran: 6.2 inç Quad HD, Dinamik Amoled, HDR 10+, (563, PPİ piksel yoğunluğu), 120 Hz ekran yenileme hızı, 240 Hz dokunma hassasiyeti

Kamera: 12 MP, 12 MP, 48 MP 3X hibrit, 30X Space Digital Zoom, 8K video kayıt etme

Ön Kamera: 10 MP

İşlemci: Exynos 990 7 Nanometre

Ram: 8GB

Depolama: 128 GB (1 TB'a kadar arttırılabilir)

Pil: 4000 mAh

Galaxy S20 Plus Teknik Özellikleri

Ekran: 6.7 inç Quad HD, Dinamik Amoled, HDR 10+, (525, PPİ piksel yoğunluğu) 120 Hz ekran yenileme hızı, 240 Hz dokunma hassasiyeti

Kamera: 12 MP, 12 MP, 48 MP 3X hibrit, 30X Space Digital Zoom, 8K video kayıt etme

Ön Kamera: 10 MP

İşlemci: Exynos 990 7 Nanometre

Ram: 8GB

Depolama: 128 GB (1 TB'a kadar arttırılabilir)

Pil: 4500 mAh

Galaxy S20 Ultra Teknik Özellikleri

Ekran: 6.9 inç Quad HD, Dinamik Amoled, HDR 10+, (512, PPİ piksel yoğunluğu) 120 Hz ekran yenileme hızı, 240 Hz dokunma hassasiyeti

Kamera: 12 MP, 108 MP, 48 MP 10X hibrit optik, 100X Space Digital Zoom, 8K video kayıt etme

Ön Kamera: 40 MP

İşlemci: Exynos 990 7 Nanometre

Ram: 12GB

Depolama: 128 GB (1 TB'a kadar arttırılabilir)

Pil: 5000 mAh