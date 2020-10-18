Samsung Galaxy S21'in Köşeli Kamera Tasarımına Göz Atın

Koreli üreticinin yaklaşan cihazı Samsung Galaxy S21'in render görselleri ortaya çıktı ve mevcut Galaxy S20 serisi tasarımına göre bazı farklılıklarıyla dikkat çekiyor. Arka tarafında köşeli kamera kurulumu barındıran Galaxy S21, ekrana gömülü selfie kamerasıyla gelecek.

Samsung Galaxy S21 hakkındaki son sızıntı, daha çok @OnLeaks olarak bilinen Steve Hemmerstoffer tarafından paylaşıldı. Galaxy S21'in yenilenen tasarımına baktığımzda, kullanıcılar tarafından beklenilmeyen bir değişiklik gözler önüne seriliyor. Şimdiye kadar S20 revizyonunu koruması beklenen Galaxy S21 modelinde tamamen değiştirilmiş bir kamera kurulumu yer alıyor.

Samsung Galaxy S21'in render görselleri ve özellikleri

Önceki modeldeki dört kamera yerine, üç optik lense sahip olan Galaxy S21'de hangi sensörün kullanılmayacağı merak konusu. Çoğu kaynak bunu hibrit optik yakınlaştırma olarak değerlendiriyor ancak pazar eğilimi göz önüne alındığında, Samsung Galaxy S21'de telefoto lens olmaması da söz konusu. Ancak Galaxy S20 ve Note 20 serilerinde görülen 108 megapiksel sensörün korunacağı düşünülüyor.

Galaxy S21 render görselleri, ön tarafta ise son modellerde görmeye alıştığımız bir tasarımı gösteriyor. Yeni Galaxy modelinde, ekrana gömülü selfie kamerasıyla Infinity-O 6,2 inçlik bir ekran yer alıyor.

Ayrıca en son Galaxy Note 10 serisinde görülen arka panele entegre edilmiş LED flaş ve kamera çıkıntısının, çerçevenin kenarlarına kadar uzandığını görebilirsiniz. Bu çıkıntıyla birlikte Galaxy S21'in boyutları da gün yüzüne çıkmış oldu. Galaxy S21 kabaca 151.7 x 71.2 x 7.9mm (kamera çıkıntısı dahil 9.0mm) boyutlarında olacak.

Bu görüntüler haricinde henüz Galaxy S21 hakkında farklı bilgiler paylaşılmadı. Ancak yakın zamanda duyurulan Exynos 1080 yonga setinin S21'e entegre edildiğine dair söylentilerin olduğunu hatırlatalım. Galaxy S21 çıkış tarihi ve detaylı özellikleri hakkındaki tüm bilgiler için bu yazımıza göz atabilirsiniz.

Peki ya siz Samsung'un en güncel amiral gemisi Galaxy S21 hakkında ne düşünüyorsunuz, sizce iPhone 12 serisine rakip olabilecek mi?