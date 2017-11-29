Samsung Galaxy S8'e Yeni Bir Renk Seçeneği Geliyor

Bugünlerde Samsung Galaxy S9’un çıkış tarihi hakkında çeşitli spekülasyonlar yayılmaya başlamışken mevcut amiral gemisi Galaxy S8 ile ilgili de bir gelişme yaşandı. Hem de bu gelişme bir iddiadan öte gerçeği yansıtıyor. Samsung Galaxy S8 için yeni bir renk seçeneği bugünden itibaren şirketin anavatanı Güney Kore’de kullanıcılara sunuldu. Burgonya Kırmızı renkli Samsung Galaxy S8’ler şimdilik yalnızca Güney Kore’deki mağazaların raflarını süslüyor.

Yeni iPhone’ların Güney Kore’ye ulaşmasıyla Samsung da harekete geçti. Yeni bir renk seçeneğiyle yılın amiral gemisi Galaxy S8 satışlarını canlandırmayı hedefleyen Samsung, Burgonya Kırmızı renkli Galaxy S8’leri raflara dizdi. Şarap rengi olarak da bilinen Burgonya Kırmızı rengin çok yakında diğer ülkelerde de kullanıma sunulması öngörülüyor. Böylelikle Samsung Galaxy S8 için altıncı renk opsiyonu sunulmuş oldu. Amiral gemisinin mevcut diğer renk opsiyonları ise Gece Yarısı Siyahı, Mercan Mavisi, Orkide Grisi, Arktik Gümüş ve Çınar Altın idi.

Burgonya Kırmızı Galaxy S8’lerin özünde diğerlerinden hiçbir farkı yok ancak Samsung yeni rengin daha lüks bir imaj yarattığını ve telefonu daha cazibeli kıldığını ifade ediyor. Ayrıca şirket yeni rengin çok rağbet göreceği düşüncesinde. Samsung, bugünden itibaren Güney Koreli kullanıcıların yeni renk opsiyonunu değerlendirebileceğini açıkladı. Önümüzdeki günlerde lojistik şirketleriyle ve mağazalarla yapılacak anlaşmalara göre dünyanın geri kalanına da Burgonya Kırmızı Samsung Galaxy S8’ler gönderilecek. Yeni renk opsiyonuna erişebilecek ülkeler Samsung tarafından açıklanacak.