Samsung Galaxy S9 Beklenen İlgiyi Göremedi

Mobil Dünya Kongresi sırasında duyurulan Samsung Galaxy S9, donanımsal ve yazılımsal özellikleriyle büyük beğeni toplarken, Güney Kore’den Samsung’u üzecek haberler geldi. Yakın zaman önce Güney Kore’de Galaxy S9 için ön sipariş almaya başlayan Samsung, beklediği ilgiyi göremedi.

İspanya’nın Barselona şehrinde düzenlenen Mobile World Congress 2018 kapsamında sahneye çıkan Samsung yöneticileri, uzun süredir merakla beklenen yeni amiral gemileri Galaxy S9 ve S9 Plus’ı tanımışlardı. Özellikle kamera kalitesiyle ön plana çıkan modeller, duyuru sırasında ve sonrasında oldukça ilgi görmüştü. Yakın zaman önce Samsung’un memleketi Güney Kore’de ön siparişe çıkan telefonlar ise şirketin ön sipariş beklentilerini karşılayamadı.

Samsung Galaxy S8 modeliyle ön sipariş rekorları kıran teknoloji devi, telefonun piyasaya sürülmesinin ardından satış rekorları kırarak, kalitesini ortaya koymuştu. S8’in yakaladığı başarıyı tekrarlamak isteyen Samsung ise beklediğini bulamadı. Galaxy S8 ile benzer tasarıma sahip olması, gözle görülür büyük bir yeniliğin olmaması sebebiyle kullanıcıları yeni telefon almaya itmeyen Galaxy S9, Samsung’un ön sipariş beklentilerini karşılayamadı.

Çeşitli analiz şirketleri Galaxy S9’un ön sipariş konusunda Galaxy S8’e göre yüzde 50 daha kötü performans gösterdiğini söylerlerken, ilerleyen günlerde bu istatistiğin tersine dönebileceğinin de altını çizdiler. Konuyla ilgili açıklama yapan Samsung, “Galaxy S9’un ön sipariş sayılarının Galaxy S8 ile aynı olduğunu söyleyebiliriz” derken, ön sipariş rakamlarına dair verilerin önümüzdeki günlerde açıklanabileceği kaydedildi.