Samsung Galaxy S9 için 3 Yeni Fragman Yayınlandı

Daha bugün Samsung S9 ve S9 Plus'tan bilgi sızdığının haberini yapmış, 3D emoji yeniliğinden bahsetmiştik ki Güney Kore'nin teknoloji devi 3 yeni fragmanla ortalığı şenlendirdi.

Mobil Dünya Kongresi'nde (MWC) resmen tanıtılacak yeni Galaxy'lerin ISOCELL kamera teknolojisine sahip olacağını biliyoruz. 3D emoji özelliğiyle yüz tanıma özelliğinin de ekleneceğini tahmin ettiğimiz, akıllarımıza FACE ID teknolojisi de olacak mı sorusunu getiren yeni amiral gemileri, yayınlanan fragmanlarda küçük ipuçları verdi.

Yeni modellerin çok hızlı olacağı izlemini verirken son saniyede ISOCELL kamera teknolojisine gönderme yapılıyor. Hareket algılama kabiliyetini oldukça arttıracak bu yeni teknolojide, poz vermek için duraklamanıza gerek kalmayacak.

Bu ikinci fragmanda da yine kamera özelliğine dikkat çeken teknoloji devi, ışıksız ortamda daha iyi fotoğraf garantisi vererek yeni modellerden 2. spoiler'ı vermiş oluyor.

Videonun büyük bir kısmında mimiklere dikkat çeken Samsung, son olarak bugün sızan 3D emoji özelliğini resmen belli etmiş oldu. Apple'dan farklı olarak ise yüzümüzü klasik emojiler değil, kendi emojilerimiz canlandıracağa benziyor. Snapchat'te uzun süredir kullanılan Bitmoji özelliğine benzettiğim bu özellik, mesajlaşmaları oldukça eğlenceli hale getireceğe benziyor.