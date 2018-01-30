Samsung Galaxy S9 Ön Sipariş Tarihi Belli Oldu

26 Şubat'ta Barselona'da düzenlenecek Mobile World Congress (Mobil Dünya Kongresi) 2018'de resmen duyurulacağı açıklanan Samsung Galaxy S9, tanıtıldıktan çok kısa bir zaman sonra kullanıcılarla buluşacak. Güney Kore'den gelen bir rapora göre, ön siparişler 2 Mart'ta başlayacak.

Raporda, ön siparişlerin Güney Kore'de 2 Mart'ta başlayacağı söyleniyor; bu da Galaxy S9'un ön sipariş tarihinin ülkelere göre değişebileceği anlamına geliyor. Bununla birlikte, Samsung'un yeni amiral gemisini ABD ve Avrupa pazarına hemen hemen aynı tarihlerde ön siparişe açması bekleniyor.

Samsung, CES 2018'de, Şubat ayında düzenlenecek Mobil Dünya Kongresi 2018 kapsamında Galaxy S9 ve Galaxy S9 + modellerini tanıtacağını doğrulamıştı. İsmini açıklamayan bir Samsung yetkilisi, yeni amiral gemisinin 16 Mart'ta piyasaya çıkacağını söylüyor. Rapordaki gibi ön sipariş tarihinin 2 Mart olduğunu varsayarsak, arada iki haftalık bir zaman var. Dolayısıyla Samsung'un geçmiş politikalarına baktığımızda söz konusu iddiaların gerçeğe bir hayli yakın olduğunu net bir şekilde söyleyebiliriz.

Öte yandan Galaxy S9'un kaç para olacağına dair henüz bir sızıntı yok, ancak fiyatların geçen seneyle aynı olması bekleniyor. Samsung, önümüzdeki ay MWC 2018'de resmi bir açıklama yapana kadar kesinlikle emin olamayacağız. Biz yine de konuyla ilgili herhangi bir gelişme yaşandığı takdirde sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Takipte kalın!

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