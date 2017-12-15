Samsung Galaxy S9 ve S9+'ın Tasarımı Böyle Olacak

2018 yılında gelecek olan Galaxy S9 ve S9 Plus'ın tasarımları 360 derecelik render görselleriyle sızdırıldı. Onleaks ve MySmartPrice tarafından sızdırılan görsellerde Samsung'un iki yeni cihazı rahatlıkla gözlemlenebiliyor. Galaxy S9'da tek kamera ve kameranın alt kısmındaki parmak izi okuyucusuna ek olarak Galaxy S9+'da çift kamera yer alıyor.

Cihazların donanımsal bilgileri hakkında henüz net sızıntılar olmamasına rağmen gündemde belli başlı bilgiler yer aldığını belirteyim. Ancak tasarımsal anlamda en net görüntüler olan yeni sızıntılar, cihazların sadece siyah renk seçeneklerini gösteriyor. Yine de resmi diyemeyeceğimiz bu videolardan isterseniz Galaxy S9 ile başlayalım:

Arkada ve önde tek kameraya sahip olan Galaxy S9, 18:9 formatlı 5.7 inç Super AMOLED ekranla geliyor. Snapdragon 845 veya Exynos 9810 yonga setinin bulunduğu telefonda 4GB veya 6GB RAM olması bekleniyor. 12MP ve 8MP çözünürlüklü kamerayla sunulacak S9'da iris tarayıcı, 3D sensör ve parmak izi sensörünün olacağı ifade ediliyor. Cihaz Android Oreo ile gelecek ve 3100 mAh bataryaya sahip.

Galaxy S9'a göre daha güçlü olan Plus modelinde tasarımsal pek fark bulunmuyor. 6.1 inç Super AMOLED ekrana sahip olacak Galaxy S9+'da da Snapdragon 845 veya Exynos 9810 yonga seti bulunacak. 6GB RAM ile kullanıcıları karşılayacak olan cihazın arkasında çift 12MP çözünürlüklü kamera ve önünde de 8MP çözünürlüğünde bir kamera yer alacak. Ayrıca cihazların 26 Şubat‘ta düzenlenecek Mobil Dünya Kongresi‘nde tanıtılması bekleniyor.