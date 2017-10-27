Samsung Galaxy Tab A 8.0 inç (2017) Tablet Duyuruldu

Samsung, hem yetişkinlere hem de çocuklara yönelik tasarladığı giriş seviye tableti Galaxy Tab A 8.0’ı duyurdu. Son derece parlak, etkileyici ekranı, 14 saate varan pil ömrü, çocuk modu ve ebeveyn kontrolü özellikleriyle öne çıkan tabletin teknik detayları, fiyat ve çıkış tarihi bilgisi haberimizde.

Samsung’u çoğumuz her bütçeye uygun çıkardığı akıllı telefon modelleriyle biliyoruz ancak tablet pazarında da dikkat çeken isimlerden biri. Şu sıralar hem kendiniz hem de çocuğunuz, kardeşiniz için Android işletim sistemli bir tablet satın almayı düşünüyorsanız Galaxy Tab A (2017) modeline bakmanızı öneririz.

Samsung Galaxy Tab A 8.0 (2017) Teknik Özellikleri:

Metal çerçeve ve tutmayı kolaylaştıran yuvarlatılmış kenarları ile zarif tasarımını ortaya koyan Samsung Galaxy Tab A 8.0, oyun oynama, film ve dizi izleme, webde gezinme için ideal. Son derece parlak, göz alıcı, mavi ışık filtresine sahip ekranıyla öne çıkan tabletin işlemcisi Qualcomm Snapdragon 425 ve 2GB belleğe sahip. 32GB dahili, hafıza kartıyla da 256GB’a kadar ek depolama alanı sunan tablette 5000 mAh batarya yer alıyor. Samsung, karışık kullanım senaryosunda tek şarjla 14 saate kadar pil ömrü sunduğunu belirtmiş. Kullanım süresi kişiden kişiye değişeceği gibi bu değerlerin maksimum değerleri olduğunu belirtmek gerek.

Samsung Galaxy Tab A 8.0 (2017) Özellikleri Ekran 8.0 inç (1280x800, 16:10), 480nit İşlemci Qualcomm Snapdragon 425 Hafıza 2GB (RAM), 32GB (ROM) Kamera 8MP arka (Flaşlı), 5MP ön Batarya 5000 mAh Port USB Type-C Bağlantılar Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Wi-Fi Direct, İşletim Sistemi Android 7.1.1 Nougat Boyut 212.1 x 124.1 x 8.9 mm Ağırlık 360 gr Renk Siyah ve Gümüş

Android 7.1.1 Nougat işletim sistemi üzerinden çalışan Galaxy Tab A 8.0 (2017), çocuklara özel 5000’e yakın oyun ve videonun yer aldığı Çocuk Modu ile birlikte geliyor. Ebeveyn kontrolü özelliği sayesinde kullanım süresi ve içerikler ebeveynler tarafından belirlenebiliyor. Ayrıca üç ay ücretsiz YouTube Red üyeliği ve 100 dolar değerinde premium oyun, kitap, film ve TV şovları tableti satın alanlara hediye ediliyor.

Samsung Galaxy Tab A 8.0 (2017) SS

Samsung Galaxy Tab A 8.0 (2017) Çıkış Tarihi ve Fiyatı:

Siyah ve gümüş renk seçenekleriyle karşımıza çıkan Samsung Galaxy Tab A (8.0) tabletin çıkış tarihi 1 Kasım. Samsung'un resmi sitesi üzerinde 230 Dolar fiyat etiketiyle satışa sunulmuş durumda.