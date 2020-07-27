Samsung Galaxy Tab S7 Serisi Nasıl Olacak? İşte Galaxy Tab S7 ve Tab S7 Plus Özellikleri

Samsung Galaxy Tab S7 serisinin Unpacked etkinliğindee tanıtılması bekleniyor. Sızıntılara göre Galaxy Tab S7, Samsung’un en iyi tableti olmakla kalmayacak, piyasadaki en güçlü Android tabletlerden biri olacak. WinFuture, yaklaşan tabletin merak edilen tüm detaylarını paylaştı. Samsung Galaxy Tab S7 özellikleri haberimizde.

Önümüzdeki birkaç hafta içinde Samsung’un en yeni Android tabletleri Galaxy Tab S7 ve S7+ piyasaya sürülecek ve bugün teknik özellik sızıntısı tüm detayları ortaya koyuyor. WinFuture, Galaxy Tab S7 ve daha büyük, gelişmiş modeli Galax Tab S7+’ın tasarımını ortaya koyan görselleri de paylaştı. Önceki söylentiler gibi, S7 ve S7 Plus arasında büyük fark olacak.

Samsung Galaxy Tab S7 Serisi Özellikleri

Samsung’un tabletleri yüksek kaliteli AMOLED ekranlara sahip olur ancak Tab S7, 11 inç 2560 x 1600 LCD panel kullanıyor. Panel 120Hz yenileme hızını destekliyor. Samsung’un yaklaşan amiral gemisi tabletinde LCD panel kullanmayı planlaması muhtemelen sorun olmayacak. Sonuçta bu tabletin ana rakibi iPad Pro da aynı tip ekrana sahip ve büyük olasılıkla maliyet tasarrufu da sağlayacak.

Buna karşılık Tab S7 Plus, 2800 x 1752 çözünürlük sunan 12.4 inç AMOLED ekrana sahip. Panel 120Hz ve daha yüksek piksel yoğunluğuna sahip. Ekran dışında iki model arasındaki tek büyük fark pil. Düz Tab S7, 7040 mAh; Tab S7+, 10.090 mAh kapasiteli pile sahip. Donanım olarak tabletler oldukça benzer; Snapdragon 865 Plus, 6GB RAM, 128GB depolama (microSD kart yuvası ile genişletilebilir), 13MP / 5MP ultra geniş kameralar, 8MP ön kamera, dörtlü hoparlör ve üç renk seçeneği (Mistik Siyah, Mistik Bronz ve Mistik Gümüş).

Samsung, Tab S6’da olduğu gibi S-Pen kalemi tabletle birlikte verecek. Diğer bir deyişle Galaxy Tab S7 serisinin kutusundan S-Pen çıkacak, ayrı olarak satılmayacak. Tab S7’nin S-Pen’i 9ms gecikme süresine sahip olacak. Tab S6’daki gibi kalem tabletin arkasına manyetik olarak tutturulacak ve bu şekilde şarj olacak.

Samsung Galaxy Tab S7 Serisi Ne Zaman Çıkacak?

Tab S7 serisinin fiyatının ne kadar olacağı hala belli değil. Samsung’un bu tabletleri 5 Ağustos’ta Galaxy Note 20 etkinliği sırasında tanıtması bekleniyor.