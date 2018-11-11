Samsung'dan Kapaklı Android Telefon: Galaxy W2019

Dokunmatik ekran kullanıcılarından ayrılmak ve bir nebze de olsa tuşlu telefon dönemine dönmek isteyenler için Galaxy W2019'u sunan Samsung, telefona yerleştirdiği donanım ile dikkat çekmeyi başarıyor.

Daha önceden Galaxy W2018 ve W2017 modellerini sunarak bu cihazları bir seri haline getiren Koreli üretici, tuşlu ve kapaklı tasarıma sahip Galaxy W2019 modelini resmi olarak duyurdu. 4.2 inç S- AMOLED ekranın yer aldığı cihaz, Snapdragon 845 ve 6GB RAM'den gücünü alacak.

Tercihe bağlı olarak 128GB ve 256GB dahili depolamayla sunulması planlanan Galaxy W2019'un Galaxy S9+ ile aynı özelliklerde kameraya sahip olması da şaşırtıyor. Arka tarafında 12+12 MP, ön tarafında ise 8MP selfie kamerasını bulunduran modelin parmak izi okuyucusu yan tarafına konumlandırılmış.

Küçük bir ekrana sahip olduğu için 3070 mAh batarya ile bir günü rahatça çıkarabileceği düşünülen cihazın kutudan Android 8.1 Oreo ile çıkacağı dile getirildi. İlk aşamada yalnızca Çin'de satışta çıkacak telefon 2732 dolarlık fiyatıyla dudak uçuklatıyor. Önümüzdeki hafta ön siparişe başlayacak olan cihazın alıcısının olup olmayacağını göreceğiz.