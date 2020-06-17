Samsung Galaxy Watch 3 Fiziksel Bezel ile Karşımıza Çıkacak

Samsung oldukça yakın bir zamanda yeni nesil akıllı saat modeli Galaxy Watch 3 ile karşımıza çıkmaya hazırlanıyorken yeni modelle ilgili sızıntıların ve söylentilerin ardı arkası kesilmiyor. Geçtiğimiz saatlerde ortaya çıkan yeni bir sertifikalandırma belgesine göre Samsung Galaxy Watch 3 fiziksel bezel teknolojisini geri getirecek. İşte konu hakkında merak edilen tüm detaylar!

Samsung Galaxy Watch 3 Fiziksel Bezel ile mi Gelecek?

Bildiğiniz üzere Galaxy Watch Active ve Galaxy Watch Active 2 modellerinde fiziksel bezel yerine dijital bezel kullanımına geçen Samsung, bu noktada pek çok kullanıcıdan tepki toplamıştı. Sonuç olarak dijital bezel, fiziksele oranla daha zor bir kullanıma sahiptir ve hassaslık noktasında istenilen deneyimi sunmaktan uzaktır.

Güney Kore'de sertifikalanan Samsung Galaxy Watch 3, SM-R840 model numarası ile karşımıza çıktı.Tabii iki farklı varyantın olduğunu, küçük olanın 1,2 inç ve büyük olanın 1,6 inç ekran ile geleceğini duymuştuk. Bu noktada dikkat çeken başka bir detay ise sertifikalandırma belgesinde yer alan küçük görsel oldu.

Hemen üst tarafta yer alan görselde de görebileceğiniz gibi yeni model fiziksel bezel yapısına sahip. Bu durumun pek çok kullanıcı için gerçekten önemli bir detay olduğunu vurgulamak gerekiyor. Peki siz bu sızıntı hakkında ne düşünüyorsunuz? Siz fiiksel bezeli mi yoksa dijital bezeli mi tercih ediyorsunuz? Görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle paylaşmayı unutmayın.