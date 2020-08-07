Samsung Galaxy Watch Active 2 EKG Özelliği ile Güncellendi

Samsung geçtiğimiz yılın sonlarına doğru yeni akıllı saati Galaxy Watch Active 2 ile karşımıza çıkmıştı. Yerleşik olarak elektrokardiyografi sensörü ile birlikte gelen modelde, bu özelliğin geliştirilmesi birkaç aylık periyotlara yayılmıştı ve bu süreçte özellik yazılımsal olarak kapalı tutulmuştu. Şimdi, Samsung Galaxy Watch Active 2 için EKG özelliği kullanıma sunuldu.

Samsung Galaxy Watch Active 2 EKG Nasıl Kullanılır?

Bu tip sağlık takibi özelliklerinin önemli bir kısmı, her ülkenin yerel sağlık otoriteleri tarafından onaylanarak kullanıma sunuluyor. Güney Kore'de gerekli onayları alan şirket, Güney Kore'deki kullanıcılar için elektrokardiyografi ölçümünü aktif hale getirdi. Bunun ardından ilerleyen dönemlerde diğer ülkelerde de özelliğin kullanıma sunulmasını bekleyebiliriz.

Uyumlu bölgelerde çalışan cihazlarda elektrokardiyografi özelliğinden faydalanabilmek için Samsung Health Monitor uygulamasını cihazınıza indirmeniz gerekiyor. Bu özellik olası Atriyal Fibrilasyon durumlarını tespit edebilir ve kalp atış hızınızı normal sensöre kıyasla çok daha başarılı bir şekilde ölçebilir.

Yaklaşık otuz saniyede yapılan bu tarama ile birlikte tek kanallı elektrokardiyografi ile benzer sonuçları görmeniz mümkün. Ancak cihazın yaptığı okumaları teşhis ve tadavi için kullanmamak en iyisidir. Eğer herhangi bir sorun ya da rahatsızlık hissediyorsanız en yakın sağlık kuruluşu ile iletişime geçin.